Lamborghini | World Finals PRO/PRO-AM: vincono Bonduel e Au/Schandorff

Il pilota del team BDR Competition by Grupo Prom ha mantenuto la testa della gara dall’inizio alla fine. A prevalere nella classe AM-PRO, invece, è il pilota del team Target Racing Schandorff.

Alla partenza, il poleman non si è fatto intimidire da Riccardo Iannello e ha proseguito in prima posizione senza grandi difficoltà, mentre a centro gruppo Nicolas Jamin ha avuto un contatto con Mattia Michelotto in curva 11. L’italiano ha perso numerose posizioni, mentre al francese, ritenuto responsabile dell'incidente, è stata data una penalità di 10 secondi.

Poco dopo, Brendon Leitch è salito in seconda posizione grazie al sorpasso sul pilota italiano. Al nono giro, Giacomo Pollini si è fermato in pista con la macchina danneggiata a seguito di un contatto, imponendo così l’entrata in pista la Safety Car, proprio mentre si è aperta la Pit Window.

Alla ripartenza, Bonduel e Loris Cabirou hanno avuto difficoltà a doppiare la vettura 168 di Johannes van Overbeek e sono stati tallonati dal campione PRO, Leitch.

Drive Through Penalty per Gilles Stadsbader, per essere andato troppo veloce durante la Safety Car. Il pilota belga, infatti, era riuscito a recuperare un giro e ad arrivare in quinta posizione dopo il contatto di inizio gara (subito da Michelotto).

A pochi minuti dalla fine si è accesa la lotta per la seconda posizione tra Leitch e Cabirou, vinta dall'australiano. Terzo, invece, il pilota del team CMR. Il primo degli italiani è Iannello, che ha chiuso quarto dopo un’ottima gara.

Per quanto riguarda la classe PRO-AM, il primo classificato è stato il danese Schandorff, che ha tagliato il traguardo in nona posizione dopo una gara in rimonta: Au è partito in 28esima posizione.

Sfortunato invece Edgar Maloigne, finito in ghiaia al secondo giro. Daan Arrow, invece, ha chiuso con 20 secondi di penalità per aver causato due contatti.