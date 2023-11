Lamborghini | Le World Finals 2024 si terranno a Jerez

L'edizione 2024 delle Lamborghini World Finals avranno luogo a Jerez de la Frontera il fine settimana del 21-24 novembre.

Il Circuito intitolato ad Angel Nieto torna quindi ad ospitare l'ultimo appuntamento del Super Trofeo, come accaduto nel 2019, con il monomarca del Toro che in Spagna affronterà l'ultimo round delle serie Europa, Asia e North America.

Dopo l'appuntamento finale dei vari campionati, nelle giornate di sabato e domenica i protagonisti dei vari campionati verranno radunati per dare l'assalto ai titoli delle Classi PRO, PRO/AM, AM e Lamborghini Cup.

L'annuncio è stato dato a Vallelunga, in occasione delle World Finals 2023 nella serata di premiazione dei Campioni provenienti dalle tre serie, sul palco allestito nel Centro Congressi dell'Autodromo Piero Taruffi di Campagnano.

Il prossimo anno il Super Trofeo Europa vedrà le Huracan ST EVO2 scendere in pista sui tracciati di Imola, Spa-Francorchamps e Le Mans in supporto al FIA World Endurance Championship, più Nürburgring e Barcellona nelle tappe del GT World Challenge Europe. Per il North America si viaggerà a braccetto con l'IMSA SportsCar Championship a Sebring, Laguna Seca, Watkins Glen ed Indianapolis, oltre all'evento del FIA WEC in quel di Austin. Infine l'Asia correrà a Sepang, The Bend, Inje Speedium, Fuji e Shanghai, toccando quindi cinque paesi differenti.

A novembre ci si riunirà infine a Jerez per le due gare conclusive delle serie, per poi passare alle finalissime sopracitate.

"L'anno prossimo esordiremo con la nostra nuova SC63 LMDh nei campionati WEC ed IMSA, per cui siamo davvero orgogliosi che in queste gare potremo essere di supporto con il Super Trofeo e offrire ai nostri partecipanti l'occasione di vedere il prototipo in azione", ha dichiarato Giorgio Sanna, Capo del Motorsport di Lamborghini.

Sul palco sono poi saliti Daniil Kvyat ed Andrea Caldarelli, che assieme a Romain Grosjean e Mirko Bortolotti guideranno la SC63. Nel corso della serata è stato confermato Caldarelli come primo pilota IMSA, mentre Kvyat è ufficialmente nell'equipaggio del WEC.

Lamborghini Super Trofeo Europa

Imola (Italia) 19-21 aprile - FIA WEC

Spa-Francorchamps (Belgio) 9-11 maggio - FIA WEC

Le Mans (Francia) 11-15 giugno - FIA WEC, 24 Ore di Le Mans

Nürburgring (Germania) 26-28 luglio - GT World Challenge Europe

Barcellona (Spagna) 11-13 ottobre - GT World Challenge Europe

Jerez (Spagna) 21-24 novembre

Lamborghini Super Trofeo North America

Sebring (Florida) 13-16 marzo - IMSA

Laguna Seca (California) 10-12 maggio - IMSA

Watkins Glen (New York) 21-23 giugno - IMSA

Circuit of the Americas (Texas) 31 agosto-1 settembre - FIA WEC

Indianapolis (Indiana) 20-22 settembre - IMSA

Jerez (Spagna) 21-24 novembre

Lamborghini Super Trofeo Asia

Sepang (Malesia) 3-5 maggio

The Bend (Australia) 7-9 giugno

Inje (Corea del Sud) 19-21 luglio

Fuji (Giappone) 16-18 agosto

Shanghai (Cina) settembre

Jerez (Spagna) 21-24 novembre