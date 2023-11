Lamborghini | Il Super Trofeo Europa riprende a Vallelunga

Il Lamborghini Super Trofeo Europa approda questo week-end (11 e 12 novembre) a Vallelunga, per il quinto e penultimo appuntamento della stagione.

Dopo cinque anni, il monomarca riservato alle vetture di Sant'Agata Bolognese fa il suo ritorno sul circuito romano, guardando alla decima edizione delle World Finals Lamborghini che si svolgeranno sullo stesso tracciato appena sette giorni dopo, il 18 e 19 novembre, precedute nella stessa settimana (14-17 novembre) dal conclusivo round delle tre serie Europa, Nord America e Asia.

Con tutti i titoli europei ancora da assegnare ed una situazione di perfetto equilibrio nelle quattro classi, sui 4.085 metri del tracciato capitolino è atteso nel campionato continentale uno schieramento record di 52 Huracán Super Trofeo EVO2, per il primo anno tutte gommate Hankook.

Nella classe Pro il neozelandese Brendon Leitch punta a difendere il primato conquistato nel secondo appuntamento di Spa. Il pilota del team Leipert Motorsport è reduce da una prima parte di stagione che lo ha visto salire consecutivamente sette volte sul podio, centrando due vittorie di fila, al Nürburgring e nel più recente round di Valencia.

Nella classifica segue secondo a 11,5 punti il binomio del team VSR formato da Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader (quest'ultimo neocampione italiano Gran Turismo Sprint nella GT Cup Pro-Am, sempre con una Lamborghini della squadra guidata da Vincenzo Sospiri), che al loro attivo hanno tre successi, tutti messi a segno in Gara 1 al Paul Ricard, Spa e Nürburgring.

Subito dietro, a due lunghezze e mezzo, ci sono Marzio Moretti e Sebastian Balthasar (Oregon Team), che dopo essere andati subito a segno in Francia, sono tornati al successo nella seconda delle due gare del week-end di Valencia, lo scorso settembre. Più distanziato ma sempre velocissimo, il belga Amaury Bonduel occupa il quarto posto e punta con il team BDR Competition ad agguantare una vittoria che ormai gli manca da 12 mesi esatti, ovvero dalla tappa di Portimão dello scorso anno.

Discorso simile per il duo dell'Iron Lynx formato da Ugo de Wilde e Rodrigo Testa, già un paio di volte sul podio. Tra le novità c'è il debutto di Alessio Bacci e Luca Segù, al via con una Huracán Super Trofeo EVO2 del Lamborghini Roma by DL Racing. Esordio anche per gli altri due belgi Kenneth Linthout e Mario Martlé, i quali si alterneranno sulla vettura della Totaalplan Racing, mentre con AKF Motorsport fa il suo rientro il 21enne tedesco Sebastian Freymuth.

In cerca di conferme nella Pro-Am c'è Alex Au. Il pilota della Target Racing ha già ottenuto tre vittorie nella propria classe, due insieme a Frederik Schandorff (che ha saltato la tappa di Valencia), e si presenta a Vallelunga con 87 punti. Ne ha appena otto in meno Andrzej Lewandowski, a sua volta autore di due successi conquistati con il team VSR, entrambi assieme a Loris Spinelli, quest'ultimo assente in Spagna e pronto a fare il suo rientro in coppia con il polacco.

Una vittoria a testa fino ad ora anche per Yelmer Buurman-Nigel Schoonderwoerd ed Emanuel Colombini-Emanuele Zonzini (entrambi gli equipaggi con i colori dell'Iron Lynx) ed Edoardo Liberati-Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team).

Apertissima la classe Am. Grazie ad un poker di vittorie, Gabriel Rindone (Leipert Motorsport) guida attualmente la classifica. Ma a sole due lunghezze c'è Ibrahim Badawy, che al Nürburgring è stato il primo egiziano ad avere vinto una gara del Lamborghini Super Trofeo Europa dal 2009 ad oggi. Il 17enne pilota del team Lamborghini Roma by DL Racing ha conquistato anche un altro successo a Valencia, oltre a due secondi ed un terzo posto.

A dieci punti e mezzo da Rindone, Pierre Feligioni e Renaud Kuppens occupano il terzo posto in campionato, precedendo a loro volta i propri compagni di squadra del team Boutsen VDS, Elie Dubelly e Karim Ojjeh, tutti con un successo a testa. Con Imperiale Racing debuttano nel campionato continentale Glenn McGee e Anthony McIntosh, quest'anno già protagonisti nella serie nordamericana.

Nella Lamborghini Cup, Paolo Biglieri e Petar Matic cercheranno di consolidare la loro leadership, dopo avere conquistato quattro vittorie negli ultimi tre doppi round. L'equipaggio del team Bonaldi Motorsport ha 16 punti e mezzo di vantaggio su Luciano e Donovan Privitelio (padre e figlio), che avevano inaugurato la stagione andando a segno con l'Iron Lynx al Paul Ricard in entrambe le gare e centrando un altro successo nel secondo appuntamento di Spa.

Ancora in lotta a pieno titolo per il primato anche Jurgen Krebs, che a Valencia ha ottenuto a sua volta una vittoria con il team Leipert Motorsport. Sul podio fino ad ora sono saliti anche Gerard van der Horst (Van der Horst Motorsport), Jason Keats e Charlie Martin (Brutal Fish Racing Team) e Alfredo Hernandez Ortega (BDR Competition).

Sabato si inizierà con le prove libere. A partire dalle ore 14 sono in programma le qualifiche (due turni di 20 minuti ciascuno con le classi Pro/Pro-Am e Am/Lamborghini Cup suddivise in due differenti gruppi). Domenica la prima delle due gare delle classi Am/Lamborghini Cup e Pro/Pro-Am prenderà il via rispettivamente alle 9.35 e alle 10.55. Gara 2, sempre della durata di 50 minuti e con la partenza lanciata, scatterà alle 13.25 (Am/Lamborghini Cup) e alle 14.45 (Pro/Pro-Am).

Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse ed in diretta Tv su Sky Sport Arena.