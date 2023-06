Lamborghini | Il Super Trofeo Europa approda a Spa

Il Lamborghini Super Trofeo Europa rinnova l'appuntamento con la storia, approdando questa settimana sul circuito di Spa-Francorchamps, l'unica pista ad avere ospitato fino ad ora tutte le edizioni del monomarca di Sant'Agata Bolognese a partire dal 2009.

Sugli oltre sette chilometri del tracciato belga, la serie continentale che dallo scorso anno vede protagoniste le Huracán Super Trofeo EVO2 giunge al secondo dei sei doppi round della stagione e lo fa nel medesimo week-end della 24 Ore riservata alle vetture GT3.

Dopo la tappa inaugurale del Paul Ricard, che all'inizio di questo mese ha fatto registrare la presenza di 48 equipaggi, a Spa è atteso nuovamente il pieno di piloti e team, con un numero di vetture ancora in crescita (una unità in più rispetto alla tappa francese).

Auto in griglia Photo by: Lamborghini Super Trofeo

A presentarsi nelle vesti di leader della classe Pro è il binomio dell'Oregon Team formato da Sebastian Balthasar e Marzio Moretti, che hanno inaugurato la stagione conquistando nell'ordine un secondo posto e una vittoria.

L'italiano proprio a Spa, lo scorso anno, ha ottenuto la sua prima affermazione nel Lamborghini Super Trofeo Europa e, assieme al suo compagno di squadra, punta adesso a consolidare il proprio primato nella classifica.

Ma sono solo sette i punti di distacco che pagano nei loro confronti il rientrante Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader, con il team VSR davanti a tutti nella prima gara del Paul Ricard. Per Stadsbader, diciannovenne belga alla sua prima stagione nel monomarca continentale, quella di Spa rappresenta inoltre la sua pista di casa.

Appena dietro c'è il neozelandese Brendon Leitch, due volte terzo in Francia con i colori del team Leipert Motorsport, che schiera anche una vettura per Patrik Matthiesen e Yury Wagner, facendo nel contempo debuttare su una terza Lamborghini il cinese Han Songting ed il malese Melvin Moh.

Azione in pista Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Occhi puntati anche sugli altri due piloti locali Ugo de Wilde, riconfermato assieme al portoghese Rodrigo Testa su una vettura dell'Iron Lynx e reduce dal secondo posto ottenuto sulla pista di Le Castellet, e su Amaury Bonduel (BDR Competition). Quest'ultimo, alla pari di Moretti, proprio a Spa nel 2022 ha conquistato la sua prima vittoria nella serie. Tra le novità c'è quella dell'altro pilota belga Cedric Wauters, al debutto con il Totaalplan Racing.

Con un secondo posto e una vittoria ottenuti in Francia, nella Pro-Am guidano la classifica Alex Au e Frederik Schandorff. Il binomio della Target Racing si presenta al via con soli tre punti di vantaggio nei confronti del pluricampione Andrzej Lewandowski e Loris Spinelli (quest'ultimo lo scorso anno vincitore del titolo Pro), con il team VSR a segno nella prima delle due gare del Paul Ricard.

Seguono appena dietro i due equipaggi dell'Iron Lynx: a 11 lunghezze dalla leadership quello formato da Emanuel Colombini e Emanuele Zonzini e ancora sotto di un punto Yelmer Buurman e Nigel Schoonderwoerd. Subito nella top-5 il duo Karol Basz-Bronislav Formanek (Micanek Motorsport), mentre Edoardo Liberati e Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team) arrivano in Belgio con un secondo posto al loro attivo.

Azione in pista Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Nella classe Am, l'equipaggio franco-belga Pierre Feligioni e Renaud Kuppens si presenta da leader dopo avere conquistato in terra transalpina una vittoria ed un terzo posto con il team Boutsen VDS. A un solo punto segue Ibrahim Badawy, il giovane rookie egiziano che ha positivamente impressionato al proprio esordio con la vettura di Lamborghini Roma by DL Racing.

Poco più indietro c'è Gabriel Rindone, con Leipert Motorsport vittorioso al Paul Ricard in Gara 2 e a sua volta tallonato ad una sola lunghezza da Claude-Yves Gosselin e Marc Rostan (Iron Lynx) e a quattro dai suoi compagni di squadra Jean-François Brunot e Kerong Li.

Con due vittorie, Luciano e Donovan Privitelio (padre e figlio) guidano la classifica della Lamborghini Cup. La coppia dell'Iron Lynx arriva a Spa con 31 punti, esattamente dieci in più rispetto al tedesco del team Leipert Motorsport, Jürgen Krebs, che tuttavia non è confermato al via di questo secondo appuntamento.

A 13 e 14 lunghezze seguono nell'ordine Paolo Biglieri-Petar Matić (Bonaldi Motorsport) e Jason Keats-Charlie Martin (Brutal Fish Racing Team), che al Paul Ricard hanno conquistato un secondo posto a testa. Appena dietro, il quattro volte campione della stessa classe Gerard van der Horst (Van der Horst Motorsport).

Azione in pista Photo by: Lamborghini Super Trofeo

Giovedì si inizierà con le due sessioni di prove libere di 60 minuti ciascuna. I due turni di qualifica sono invece in programma venerdì, con il via della prima delle due gare di 50 minuti alle 16;35. Gara 2 scatterà sabato alle 10.35, precedendo la 24 Ore di Spa che si concluderà domenica.

Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Lamborghini Squadra Corse ed in diretta Tv da Sky Sport Arena