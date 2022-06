Le Mans | Cimadomo escluso dalla 24h: "Troppo pericoloso"

Carica lettore audio

Il collegio dei commissari sportivi del FIA World Endurance Championship ha escluso dalla 24h di Le Mans Philippe Cimadomo per motivi di sicurezza.

Il pilota della TDS Racing X Vaillante è stato protagonista di tre incidenti nell'arco delle quattro sessioni di Prove Libere andate in scena sul Circuit de la Sarthe tra mercoledì e giovedì.

Il primo lo aveva visto scontrarsi con l'incolpevole Chevrolet Corvette C8.R #63 alla chicane 'Dunlop' arrivando decisamente lungo e centrando il posteriore della macchina di Classe LMGTE PRO mandandola in testacoda.

Successivamente Cimadomo ha anche rischiato un'altra collisione in prossimità dell'ingresso della corsia box, ma l'ultima di esse, la più pesante in termini di pericolo e danni, si è verificata durante la terza fase di prove, quando all'ingresso delle 'Porsche Curves' il francese ha provato ad infilare all'interno la Oreca #31 di Sean Gelael, che in quel momento era quasi affiancata alla Ferrari #71 che stava doppiando.

L'alfiere della WRT non si è avveduto dell'arrivo a spron battuto del rivale e una lieve toccata ha fatto perdere il controllo al pilota della Oreca #13, finito rovinosamente contro le barriere di destra distruggendo la sua 07-Gibson.

Convocato in direzione gara al cospetto di Eduardo Freitas e del consulente Yannick Dalmas, Cimadomo ha cercato di giustificarsi dicendo che ha già corso in ELMS e che gli episodi sono stati isolati, ma utili per fare esperienza e proseguire nell'arco del fine settimana.

Gli Stewards non hanno però voluto sentire ragioni e per motivi di sicurezza è arrivata l'esclusione dalla gara che scatterà sabato.

#13 TDS Racing X Vaillante Oreca 07 - Gibson LMP2 di Philippe Cimadomo, Mathias Beche, Tijmen Van Der Helm Photo by: Nikolaz Godet

"Valutati tutti gli aspetti e sentiti i pareri del consulente dei piloti, si ritiene che il concorrente non abbia i requisiti per correre in sicurezza e partecipare al resto dell'evento, considerando le specifiche di un tracciato come Le Mans e di una vettura come la LMP2".

"Gli Stewards hanno tenuto conto delle sue spiegazioni, ma è evidente che non si possono ignorare i rischi emersi con l'evidenza dei fatti. Seguendo quindi le raccomandazioni del Direttore di Gara sulla sicurezza del pilota stesso e degli altri partecipanti, viene proibito a Philippe Cimadomo di prendere parte al resto del weekend".

"La decisione è basata su questa specifica situazione ed è valida solamente per questo evento, senza mettere in dubbio le capacità del pilota di correre altre gare in futuro".

#13 TDS Racing x Vaillante Oreca 07 - Gibson LMP2 di Phillippe Cimadomo, Mathias Beche, Tijmen van der Helm Photo by: JEP / Motorsport Images

Cimadomo, 62enne concorrente Bronze, avrebbe dovuto gareggiare nella sottocategoria PRO/AM di LMP2 assieme a Mathias Beche e Tijmen Van Der Helm.

La TDS ha scelto di non presentare appello e ingaggiare Nyck De Vries per rimpiazzarlo, ma bisognerà anche capire se farà il salto di categoria, essendo l'olandese dotato di licenza platinum.

"Dopo il grave incidente di ieri, Philippe Cimadomo non prenderà parte alla gara, tuttavia tutte le parti hanno concordato di mantenere la loro partecipazione alla 24 Ore di Le Mans", si legge nel comunicato di TDS Racing, che passerà la giornata di venerdì a ricostruire la monoscocca della Oreca #13, avendo già preso in carico quella di riserva dopo il botto delle Libere 3.

"A tal fine, Nyck de Vries completerà la formazione dei piloti accanto a Tijmen Van der Helm e Mathias Beche".