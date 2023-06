Fotogallery Le Mans | I vincitori della 24h dal 1923 ad oggi

Ci stiamo avvicinando all'edizione del Centenario della 24h di Le Mans, che il fine settimana del 10-11 giugno segnerà il quarto evento della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Dal 26-27 maggio 1923, data della primissima corsa endurance francese del Circuit de la Sarthe, ne sono state affrontate 90, saltando quella del 1936 a causa della crisi automobilistico-industriale francese e le edizioni dal 1940 al 1948 per via della Seconda Guerra Mondiale.

Il Costruttore che ha vinto di più è la Porsche, a quota 19 successi e quest'anno pronta a celebrare il suo 75° anniversario tornando a correre nella Classe Regina con la 963 LMDh in livrea speciale. A seguire l'Albo d'Oro recita 13 trionfi per Audi e 9 per la Ferrari, al rientro con un prototipo - la 499P - dopo 50 anni dall'ultima volta.

Jaguar è a quota 7, poi abbiamo Bentley e Ford a 6, Toyota a 5 (consecutivi per altro, nonché grande favorita di quest'anno), Alfa Romeo a 4, Matra e Peugeot a 3 (col Leone presente tramite le due 9X8 LMH), Lorraine-Dietrich e Bugatti a 2, mentre 1 vittoria se la sono aggiudicata Chenard & Walcker (la primissima in assoluto), Lagonda, Delahaye, Talbot-Lago, Mercedes-Benz, Aston Martin, Renault, Sauber, Mazda, McLaren e BMW.

La corsa si è disputata su varie lunghezze diverse, dato che il Circuit de la Sarthe ha subìto modifiche nell'arco degli anni, arrivando ai 13,626km del disegno odierno. lIn questa fotogallery vediamo tutti i modelli vincenti a livello assoluto dal 1923 ad oggi.

Andre Lagache, Rene Leonard, Fernad Bachmann, Raymond Glazmann e Raoul Bachmann, Christain Dauvergne, Chenard 1 / 89 Foto di: LAT Images John Duff, Frank Clement, Bentley Sport 2 / 89 Foto di: LAT Images Gerard de Courcelles, Andre Rossignol, La Lorraine-Dietrich B3-6, Leon Molon, Lucien Molon, Vinot Deguingand BP 10 HP, pitstop 3 / 89 Foto di: LAT Images Robert Bloch, André Rossignol, Lorraine-Dietrich B3-6 4 / 89 Foto di: LAT Images Dudley Benjafield / Sammy Davis, Bentley Motors Ltd., Bentley 3 Litre Speed. 5 / 89 Foto di: LAT Images Woolf Barnato e Bernard Rubin, Bentley 4,5 litri 6 / 89 Foto di: LAT Images Woolf Barnato/Henry "Tim" Birkin 7 / 89 Foto di: LAT Photographic Woolf Barnato, Glen Kidston, Team Bentley, Bentley Speed Six. 8 / 89 Foto di: LAT Images Earl Howe, Henry 'Tim' Birkin, Alfa Romeo 8C 2300 LM. 9 / 89 Foto di: LAT Images Raymond Sommer, Luigi Chinetti, Alfa Romeo 8C 2300 LM. 10 / 89 Foto di: LAT Images Tazio Nuvolari, Raymond Sommer, Alfa Romeo 8C 11 / 89 Charles Auguste Martin/Fernand Pousse (Amilcar CG Special) davanti a Luigi Chinetti/Filippe Etancelin (Alfa Romeo 8C) e Dorothy Champney/Kay Petre (Riley Ulster Imp).Ref-Motor 800/94. 12 / 89 Foto di: LAT Images Johnny Hindmarsh, Luis Fontés, Fox 13 / 89 Foto di: LAT Images Jean-Pierre Wimille , Robert Benoist, R. Labric, Bugatti T57G 14 / 89 Foto di: LAT Images Eugene Chaboud, Jean Tremoulet, Delahaye 135s 15 / 89 Foto di: LAT Images Jean-Pierre Wimille, Pierre Veyron, Bugatti T57C. 16 / 89 Foto di: LAT Images Luigi Chinetti, Ferrari 166 MM 17 / 89 Louis Rosier, Jean-Louis Rosier, Talbot Lago T26GS 18 / 89 Foto di: LAT Images Peter Walker, Peter Whitehead, Jaguar XK-120C 19 / 89 Foto di: LAT Images Mercedes 300 SL, Hermann Lang, Fritz Riess 20 / 89 Tony Rolt/Duncan Hamilton (Jaguar XK120 C), 1° posizione 21 / 89 Foto di: LAT Images Jose Froilan Gonzalez, Maurice Trintignant, Ferrari 375 Plus 22 / 89 Foto di: LAT Images Mike Hawthorn, Ivor Bueb, Jaguar Tipo D 23 / 89 Foto di: LAT Images Ron Flockhart, Ninian Sanderson, Ecurie Ecosse, Jaguar D-type. 24 / 89 Foto di: LAT Images Jaguar D-Type, Ron Flockhart, Ivor Bueb 25 / 89 Olivier Gendebien, Phil Hill, Ferrari 250TR 26 / 89 Foto di: LAT Images #5 David Brown Racing, Aston Martin DBR1/300: Carroll Shelby, Roy Salvadori 27 / 89 Foto di: LAT Images Paul Frère, Olivier Gendebien, Scuderia Ferrari SpA, Ferrari 250 TR 59/60 28 / 89 Foto di: LAT Images Olivier Gendebien, Phil Hill, Scuderia Ferrari, Ferrari 250 TRI/61, leads Wolfgang von Trips, Richie Ginther, Scuderia Ferrari, Ferrari Dino 246 SP 29 / 89 Foto di: LAT Images Olivier Gendebien, Phil Hill, SpA Ferrari SEFAC, Ferrari 330 TRI/LM (Spyder) 30 / 89 Foto di: LAT Images Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini, Ferrari 250P, Mike Parkes, Umberto Maglioli, Ferrari 250P 31 / 89 Foto di: Sutton Motorsport Images Jean Guichet, Nino Vaccarella, Scuderia Ferrari, Ferrari 275P 32 / 89 Foto di: David Phipps Vincitore della gara Jochen Rindt (AUT) / Maston Gregory (USA) Ferrari 250 LM.24 Ore di Le Mans, Le Mans, Francia. 20 giugno 1965. 33 / 89 Foto di: David Phipps #2 Shelby American Inc. Ford Mk II: Bruce McLaren, Chris Amon 34 / 89 Foto di: LAT Images #1 Ford GT40 Mk4: A.J. Foyt, Dan Gurney 35 / 89 Foto di: LAT Images #9 Ford GT40: Pedro Rodriguez, Lucien Bianchi 36 / 89 Foto di: LAT Images Jacky Ickx, Jackie Oliver, John Wyer Automotive Engineering Ltd, Ford GT40 37 / 89 Foto di: LAT Images Hans Herrmann / Richard Attwood, Porsche KG Salzburg, Porsche 917 K - Porsche 912 38 / 89 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch Gijs van Lennep, Dr. Helmut Marko, Martini International Racing Team, Porsche 917K 39 / 89 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch #15 Matra-Simca MS670: Graham Hill, Henri Pescarolo 40 / 89 Foto di: Sutton Motorsport Images La #15 Ferrari SEFAC, Ferrari 312PB: Jacky Ickx, Brian Redman, precede la #10 Matra-Simca Shell, Matra-Simca MS670B: François Cevert, Jean-Pierre Beltoise e la #11 Matra-Simca Shell, Matra-Simca MS670B: Henri Pescarolo, Gérard Larrousse, al via. 41 / 89 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch Derek Bell, Jacky Ickx, Gulf GR8 42 / 89 Foto di: David Phipps Jacky Ickx, Gijs van Lennep, Porsche 936 43 / 89 Foto di: LAT Images Jurgen Barth, Hurley Haywood, Jacky Ickx, Porsche 936/77 44 / 89 Foto di: LAT Images Didier Pironi, Jean-Pierre Jaussaud, Renault Sport, Renault-Alpine A442B 45 / 89 Foto di: LAT Images #41 Porsche Kremer Racing Porsche 935 K3: Klaus Ludwig, Don Whittington, Bill Whittington 46 / 89 Foto di: Philippe Hubert Jean Rondeau, Jean-Pierre Jaussaud, Rondeau M379B Ford 47 / 89 Foto di: LAT Images Jacky Ickx, Derek Bell, Porsche 936/81 48 / 89 Foto di: LAT Images #1 Porsche Team Porsche 956: Jacky Ickx, Derek Bell 49 / 89 Foto di: Porsche AG Al Holbert, Vern Schuppan e Hurley Haywood 50 / 89 Foto di: LAT Images Pescarolo Ludwig Porsche 956 Le Mans 1984 51 / 89 Klaus Ludwig / Paolo Barilla / "John Winter", New-Man-Joest Racing, Porsche 956 B 52 / 89 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch #1 Rothmans Porsche, Porsche 962 C: Hans-Joachim Stuck, Derek Bell, Al Holbert, 53 / 89 Foto di: LAT Images #17 Rothmans Porsche 962C: Hans-Joachim Stuck, Al Holbert, Derek Bell 54 / 89 Foto di: LAT Images #2 Jaguar XJR-9LM Advanced: Jan Lammers, Johnny Dumfries, Andy Wallace 55 / 89 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch Jochen Mass, Manuel Reuter, Stanley Dickens, Sauber Mercedes C9 56 / 89 Foto di: Sutton Motorsport Images John Nielsen, Price Cobb, Eliseo Salazar, Martin Brundle, Jaguar XJR-12 57 / 89 Foto di: LAT Images Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot, Mazda 787B 58 / 89 Foto di: LAT Images #1 Peugeot Talbot Sport, Peugeot 905B Evo 1 Bis LM: Derek Warwick, Yannick Dalmas, Mark Blundell 59 / 89 Foto di: LAT Images Christophe Bouchut, Geoff Brabham, Eric Helary, Peugeot 905C 60 / 89 Foto di: LAT Images Yannick Dalmas / Hurley Haywood / Mauro Baldi, Team Porsche Le Mans, Dauer Porsche 962 GT LM 61 / 89 Foto di: LAT Images #59 McLaren F1 GTR: J.J. Lehto, Yannick Dalmas, Masanori Sekiya 62 / 89 Foto di: LAT Images #7 Joest Racing TWR Porsche WSC 95: Davy Jones, Alexander Wurz, Manuel Reuter 63 / 89 Foto di: LAT Images Michele Alboreto / Stefan Johansson / Tom Kristensen, Joest Racing, TWR Porsche WSC 95. 64 / 89 Foto di: LAT Images Allan McNish, Laurent Aiello, Stéphane Ortelli, Porsche 911 GT1-98 65 / 89 Foto di: LAT Images Pierluigi Martini, Yannick Dalmas, Joachim Winkelhock, BMW V12 LMR 66 / 89 Foto di: LAT Images Frank Biela / Emanuele Pirro / Tom Kristensen, Audi Sport Team Joest, Audi R8 67 / 89 Foto di: LAT Images Audi festeggia un 1-2 a Le Mans: Emanuele Pirro con l'Audi R8 Infineon (#1) taglia il traguardo 68 / 89 Foto di: Audi Communications Motorsport #1 Audi Sport Team Joest, Audi R8: Frank Biela, Emanuele Pirro, Tom Kristensen 69 / 89 Foto di: LAT Images #7 Team Bentley Bentley Speed 8: Tom Kristensen, Rinaldo Capello, Guy Smith 70 / 89 Foto di: Eric Gilbert #5 Audi Sport Japan Team Goh Audi R8: Seiji Ara, Rinaldo Capello, Tom Kristensen 71 / 89 Foto di: Tom Haapanen #3 Champion Racing Audi R8: JJ Lehto, Marco Werner, Tom Kristensen 72 / 89 Foto di: Eric Gilbert Il vincitore della gara Emanuele Pirro festeggia 73 / 89 Foto di: Eric Gilbert #1 Audi Sport North America Audi R10: Marco Werner, Frank Biela, Emanuele Pirro 74 / 89 Foto di: Eric Gilbert #2 Audi Sport North America Audi R10: Allan McNish, Tom Kristensen, Rinaldo Capello 75 / 89 Foto di: Eric Gilbert #9 Team Peugeot Total Peugeot 908: Alexander Wurz, David Brabham, Marc Gene 76 / 89 Foto di: Eric Gilbert #9 Audi Sport North America Audi R15: Mike Rockenfeller, Timo Bernhard, Romain Dumas 77 / 89 Foto di: Dirk Klynsmith / Motorsport Images #2 Audi Sport Team Joest Audi R18 TDI: Marcel Fassler, Andree Lotterer, Benoit Treluyer 78 / 89 Foto di: Tom Haapanen #1 Audi Sport Team Joest Audi R18 E-Tron Quattro: Marcel Fässler, Andre Lotterer, Benoit Tréluyer 79 / 89 Foto di: Eric Gilbert #2 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro: Tom Kristensen, Allan McNish, Loic Duval 80 / 89 Foto di: James Holland #2 Audi Sport Team Joest Audi R18 E-Tron Quattro: Marcel Fässler, Andre Lotterer, Benoit Tréluyer 81 / 89 Foto di: Eric Gilbert #19 Porsche Team Porsche 919 Hybrid: Nico Hulkenberg, Nick Tandy, Earl Bamber 82 / 89 Foto di: James Holland Bandiera a scacchi per la Porsche 919 Hybrid del Team Porsche n. 2: Romain Dumas, Neel Jani, Marc Lieb 83 / 89 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images #2 Porsche Team Porsche 919 Hybrid: Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley 84 / 89 Foto di: Nikolaz Godet / Motorsport.com #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso vince 85 / 89 Foto di: Paul Foster Vincitore della gara #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso 86 / 89 Foto di: Paul Foster #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 87 / 89 Foto di: Marc Fleury #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 88 / 89 Foto di: TOYOTA GAZOO Racing #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid di Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 89 / 89 Foto di: Marc Fleury

