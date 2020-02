Coletta: "Hypercar Ferrari a Le Mans? Ottima chance!"

Se gli occhi del mondo del motorsport sono puntati sulla presentazione della nuova monoposto di Formula 1, non è vero che per Ferrari esista solo la massima categoria dell'auto a ruote scoperte. Nel mondiale endurance la casa di Maranello ha scritto alcune pagine leggendarie e, anche se non compete più per la vittoria assoluta, ha saputo negli ultimi anni togliersi delle soddisfazioni incredibili nei mondiali GT.

Antonello Coletta, Direttore Corse Clienti e Competizioni GT di Ferrari, lascia una porta aperta per un rientro del Cavallino grazie al regolamento sulle Hypercar che sarà ufficiale a partire dalla prossima stagione del WEC. Ci sono ovviamente da limare alcuni particolari insieme agli attori principali e, com'è giusto che sia, non viene lasciato nulla di scontato né in un senso né nell'altro.

Per avere maggiori certezze da questo punto di vista, dobbiamo aspettare la tappa di Sebring del WEC, quando un nuovo capitolo dei regolamenti sarà reso pubblico.