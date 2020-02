Toyota ad Austin con l'handicap più grande della stagione

La TS050 Hybrid #7, la vettura di punta della Casa giapponese, subirà un rallentamento di 2"77 al giro per la "Lone Star Le Mans" del 23 febbraio.

In questo modo supera i 2"74 con cui erano state penalizzate entrambe le Toyota in occasione della gara di Shanghai, ma anche i 2"72 inflitti alla #8 in occasione della corsa in Bahrain. Questo perché il Circuit of the Americas, con i suoi 5.513 metri, è leggermente più lungo degli altri due tracciati citati.

L'unica altra vettura LMP1 presente in Texas sarà la Rebellion R-13 #1, che sarà rallentata di appena 0"55 al giro, essendo scivolata a 32 punti di distacco dalla Toyota che comanda la classifica.

Le Ginetta hanno deciso di non prendere parte all'evento ma, se fossero state in griglia, le due G60-LT-P1, avrebbero corso senza handicap, dato che entrambe sono distanziate di oltre 40 punti dalla TS050 Hybrid #7.

L'assenza delle vetture britanniche renderà la gara di Austin quella con meno LMP1 al via nell'intera storia del WEC. Il precedente record negativo era infatti di quattro.