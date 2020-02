Ferrari at 24 Heures du Mans: la mostra inaugurata da Fillon e Neveu

I responsabili del WEC sono arrivati apposta con un volo privato dalla Francia: Pierre Fillon presidente dell’Automobile Club d’Ouest, e Gérard Neveu, CEO del campionato mondiale endurance, hanno aderito all’invito di Antonello Coletta, direttore di Ferrari Attività Sportive GT, per il taglio del nastro della mostra “Ferrari at 24 Heures du Mans” del Museo Ferrari a Maranello che stata ufficialmente inaugurata dopo l’apertura dello scorso 15 gennaio.

All’evento erano presenti anche i piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT che hanno trionfato nella gara di durata francese. Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra, vincitori dell’edizione 2019 della 24 Ore hanno trovato nella “Sala delle Vittorie” la 488 GTE con cui hanno primeggiato nella classe LMGTE Pro e il trofeo sollevato sul podio più famoso del mondo.

C’erano anche Giancarlo Fisichella e Toni Vilander (primi al volante della 458 Italia GT2 di AF Corse nel 2012 e 2014) e Andrea Bertolini (vincitore sotto la bandiera a scacchi nel 2015 con la 458 Italia GT2 di SMP Racing). La mostra offre agli appassionati la possibilità di rivivere 70 anni di vittorie del Cavallino Rampante nella leggendaria gara endurance, ammirando da vicino alcune delle vetture che hanno conquistato i 36 successi che costituiscono il palmares Ferrari sul tracciato francese.

I visitatori, inoltre, hanno l’opportunità di provare il simulatore della 488 GTE proprio lungo gli oltre 13 chilometri della pista di Le Mans e di partecipare gratuitamente al “86,400 Seconds Challenge” con il quale sfidare il tempo sul giro segnato da David Tonizza, F1 eSport Series World Champion. I più bravi saranno invitati di nuovo al Museo, dal 20 al 22 marzo, per una sfida finale che decreterà un vincitore.

Al Museo Ferrari di Maranello, aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 18, sono esposti numerosi altri esemplari storici all’interno delle due mostre in corso: “Hypercars - L’evoluzione dell’unicità” e “90 anni - Scuderia Ferrari, la storia completa”.

La Ferrari celebra la sua storia di successi a Le Mans ma la Casa del Cavallino non sa se farà parte anche del futuro, dal momento che il nuovo regolamento riservato alle Hypercar è stato rifiutato da Maranello e, come Porsche, McLaren e Lamborghini, che sono anch’esse alla finestra, aspettano delle aperture normative da parte di Fillon e Neveu che possano riportare questi marchi a lottare per la vittoria assoluta.

In particolare Gérard Neveu ha avuto parole di miele per la Ferrari augurandosi che un marchio così prestigioso possa continuare a essere protagonista a Le Mens. Un’apertura a un cambiamento delle regole? Dopo la dichiarazione pubblica, il manager francese si è chiuso a “riccio”: “Quello che dovremo dire lo annunceremo a Sebring – ha detto – e non c’è molto da aspettare…”.

La sensazione è che la Ferrari possa essere interessata al DPi, ma solo a certe condizioni. Coletta ha colto la palla al balzo per intrattenersi con i due interlocutori transalpini nella penombra della “Sala delle Vittorie” davanti all’ultima regina di Le Mans. E l’assoluto silenzio su quello che si sono detti lascia intendere che qualcosa potrebbe prendere forma. L’automobilismo mondiale se lo augura…