24h di Le Mans: ecco la entry-list per il 2021

Il prossimo round del FIA World Endurance Championship sarà come noto la 24h di Le Mans il fine settimana del 21-22 agosto.

Sul Circuit de la Sarthe vedremo darsi battaglia 62 vetture condotte da 186 piloti, sia partecipanti al Mondiale Endurance che invitati da FIA e Automobile Club de l'Ouest.

Ad un mese esatto dalla partenza della corsa francese, che avverrà sabato 21 agosto alle ore 16;00, è finalmente stata pubblicata la entry-list completa dell'evento con tutti i nomi di team, auto e conduttori.

Quest'anno c'è la novità delle Hypercar per quanto riguarda la prima categoria dei prototipi e oltre alle due Toyota GR010 Hybrid ci saranno le due Glickenhaus. La Scuderia tedesco-americana ha definito gli equipaggi delle sue 007 LMH: sulla #708 saliranno Pipo Derani/Franck Mailleux/Olivier Pla, mentre la #709 è per Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Romain Dumas, dunque rimane fuori Gustavo Menezes.

A queste due viene aggiunta la 'vecchia' Alpine LMP1 del Team Signatech.

In Classe LMP2 sono 25 le macchine in griglia, tutte Oreca 07-Gibson tranne le due Aurus 01-Gibson della G-Drive Racing e la Ligier JS P217-Gibson del Racing Team India Eurasia.

In LMGTE Pro avremo 8 mezzi, con il rientro di Corvette Racing, che porterà al debutto in Francia le due C8.R, e infine 23 sono i protagonisti della Classe LMGTE Am.

A questi va sommata la Oreca #84 della Association SRT41 che guideranno i piloti diversamente abili Takuma Aoki/Nigel Bailly/François Heriau per la categoria “Innovative Car”.

Per concludere, è stato anche deciso che il Grand Marshall per l'evento sarà Derek Bell, grandissimo protagonista di Le Mans in passato con 5 successi all'attivo.

N° Team Auto Piloti Hypercar - 5 auto 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Pipo Derani Franck Mailleux Olivier Pla 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Ryan Briscoe

Richard Westbrook Romain Dumas LMP2 - 25 auto 1 Richard Mille Racing Oreca 07-Gibson Sophia Floersch Tatiana Calderon Beitske Visser 17 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Kyle Tilley Dwight Merriman Ryan Dalziel 20 High Class Racing Oreca 07-Gibson Dennis Andersen Ricky Taylor Marco Sorensen 21 DragonSpeed Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Juan Pablo Montoya 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Fabio Scherer 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Paul di Resta Alex Lynn Wayne Boyd 24 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson Patrick Kelly Simon Trummer Gabriel Aubry 25 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson John Falb Roberto Merhi Rui Andrade 26 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck de Vries 28 JOTA Oreca 07-Gibson Stoffel Vandoorne Sean Gelael Tom Blomqvist 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd 30 Duqueine Team Oreca 07-Gibson Tristan Gommendy Memo Rojas Rene Binder 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Robin Frijns Charles Milesi Ferdinand Habsburg 32 United Autosports Oreca 07-Gibson Nico Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson 39 Graff Oreca 07-Gibson Vincent Capillaire Arnold Robin Maxime Robin 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Deletraz Yifei Ye 44 ARC Bratislava Oreca 07-Gibson Miro Konopka Oliver Webb Matej Konopka 48 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet 49 High Class Racing Oreca 07-Gibson Anders Fjordbach

Jan Magnussen

Kevin Magnussen 65 Panis Racing Oreca 07-Gibson Julien Canal Will Stevens James Allen 70 Realteam Racing Oreca 07-Gibson Loic Duval Norman Nato Esteban Garcia 74 Ligier JS P217-Gibson James Winslow Tom Cloet John Corbett 82 Risi Competizione Oreca 07-Gibson Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr GTE Pro - 8 auto 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Come Ledogar 52 AF Corse Ferrari 488 GTE Daniel Serra Miguel Molina Davide Rigon 63 Corvette Racing Corvette C8.R Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg 64 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner Alexander Sims 72 HubAuto Racing Porsche 911 RSR-19 Dries Vanthoor Maxime Martin Alvaro Parente 79 WeatherTech Racing Porsche 911 RSR-19 Cooper MacNeil Laurens Vanthoor Earl Bamber 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Neel Jani Kevin Estre Michael Christensen GTE Am - 23 auto 18 Absolute Racing Porsche 911 RSR-19 Andrew Haryanto Alessio Picariello Marco Seefried 33 TF Sport Aston Martin Vantage GTE Ben Keating

Felipe Fraga Dylan Pereira 46 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Dennis Olsen Anders Buchardt Maxwell Root 47 Cetilar Racing Ferrari 488 GTE Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 55 Spirit of Race Ferrari 488 GTE Duncan Cameron Matt Griffin Aaron Scott 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli Egidio Perfetti Riccardo Pera 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Takeshi Kimura Mikkel Jensen Scott Andrews 60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

Paolo Ruberti Raffaele Giammaria 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Thomas Neubauer Rodrigo Sales Robby Foley 69 Herberth Motorsport Porsche 911 RSR-19 Robert Renauer Ralf Bohn Rolf Ineichen 71 Inception Racing Ferrari 488 GTE Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat 77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell 80 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Callum Ilott Matteo Cressoni Rino Mastronardi 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy 86 GR Racing Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer Dominique Bastien Lance David Arnold 95 TF Sport Aston Martin Vantage GTE John Hartshorne Ollie Hancock Ross Gunn 98 Northwest AMR Aston Martin Vantage GTE Paul Dalla Lana Nicki Thiim Marcos Gomes 99 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Pat Long Felipe Fernandez Laser Gianluca Giraudi 388 Rinaldi Racing Ferrari 488 GTE Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen 777 D'station Racing Aston Martin Vantage GTE Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson Innovative car 84 Association SRT41 Oreca 07-Gibson Takuma Aoki Nigel Bailly Francois Heriau