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Prove Libere
WEC 6h del Fuji

WEC | Fuji, Libere 3: Alpine davanti anche sul bagnato

Martins tiene la A424 #36 al comando anche sotto l'acqua battendo le Valkyrie, con Tincknell che va a sbattere contro la Vantage di James. Peugeot e Genesis in Top5, indietro Toyota, BMW e Ferrari che lavorano sulla gara. In LMGT3 bene Corvette-TF che regola BMW e Ford.

Francesco Corghi
Modificato:
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424 - Jules Gounon, Victor Martins

Foto di: FIAWEC - DPPI

Come annunciato, la pioggia è arrivata in Giappone, dove Alpine ha continuato a guidare il gruppo della Classe HYPERCAR anche sul bagnato al termine delle Prove Libere 3 della 6h del Fuji.

Questa mattina i protagonisti del FIA World Endurance Championship sono tornati in azione sul tracciato nipponico trovando condizioni ben diverse rispetto al venerdì, ma nei 60' che precedono le Qualifiche è ancora una volta Victor Martins a svettare.

Al volante della A424 #36 con cui si era preso il primato nelle Libere 2, il francese ha fermato il cronometro sull'1'40"594, seguito a +0"065 dalla Aston Martin #007, protagonista di un incidente che ha causato l'esposizione della bandiera rossa per alcuni minuti.

In quel momento alla guida della Valkyrie c'era Harry Tincknell, che in curva 10 ha perso il controllo della vettura finendo addosso alla Vantage #27 di Ian James, curiosamente proprio il pilota/team principal della Heart of Racing. Ad avere la peggio è stata la LMH del marchio britannico, che è rimasta ferma in garage per le riparazioni.

Una buona notizia, almeno, giunge dalla sua gemella #009 che termina terza, seguita dalla Peugeot #94, oltre il mezzo secondo di ritardo dalla vetta, e dalle due Genesis, separate dalla Alpine #35 che si infila in mezzo alle GMR-001 prendendosi il sesto posto.

Tutti gli altri hanno lavorato soprattutto in ottica gara, dato che le condizioni pare potranno essere simili domenica. La Toyota #7 ottiene l'ottavo tempo a quasi 1", che è il ritardo di BMW #15 e delle due Ferrari 499P ufficiali che troviamo al 10° e 11° posto, seguite dalla BMW #20 e Toyota #8.

Le Cadillac-Jota si fermano invece al 13° e 17° posto, fra loro abbiamo Toyota #8, Peugeot #93 e la Ferrari #83 di AF Corse.

In Classe LMGT3 nel finale è Charlie Eastwood a realizzare il crono di riferimento in 1'51"232 con la Corvette-TF Sport #34 superando BMW-WRT #69 e Ford-Proton Competition #88 per 0"3.

In Top5 si issano anche Ferrari-AF Corse #54 e Ford #77, seguite da vicinissimo da McLaren-Garage 59 #10, Mercedes-Iron Lynx #79 e Ferrari-AF Corse #21.

Nei primi dieci di categoria abbiamo infine pure Aston Martin-HoR #23 e Lexus-ASP #78, che si tengono dietro la Porsche-Manthey #91.

Le sessioni di Qualifica e Hyperpole, come sempre inaugurate prima dalle LMGT3 e poi seguite dalle HYPERCAR, avranno luogo alle ore 14;00 locali (le 7;00 in Italia).

 


FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 27

1'40.594

   163.298
2
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 16

+0.065

1'40.659

 0.065 163.192
3
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 27

+0.129

1'40.723

 0.064 163.088
4
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 27

+0.513

1'41.107

 0.384 162.469
5
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 28

+0.625

1'41.219

 0.112 162.289
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France C. Milesi Austria F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 27

+0.672

1'41.266

 0.047 162.214
7
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 27

+0.874

1'41.468

 0.202 161.891
8
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 29

+0.995

1'41.589

 0.121 161.698
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 25

+1.014

1'41.608

 0.019 161.668
10
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 29

+1.078

1'41.672

 0.064 161.566
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 28

+1.171

1'41.765

 0.093 161.418
12
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 27

+1.248

1'41.842

 0.077 161.296
13
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 29

+1.250

1'41.844

 0.002 161.293
14
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 29

+1.408

1'42.002

 0.158 161.043
15
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 25

+1.441

1'42.035

 0.033 160.991
16
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Ye Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 26

+1.488

1'42.082

 0.047 160.917
17
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 27

+1.934

1'42.528

 0.446 160.217
18
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 26

+10.638

1'51.232

 8.704 147.680
19
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 27

+10.970

1'51.564

 0.332 147.241
20
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 21

+10.981

1'51.575

 0.011 147.226
21
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 26

+11.012

1'51.606

 0.031 147.185
22
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 25

+11.064

1'51.658

 0.052 147.117
23
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 17

+11.069

1'51.663

 0.005 147.110
24
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 25

+11.107

1'51.701

 0.038 147.060
25
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 26

+11.212

1'51.806

 0.105 146.922
26
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 26

+11.230

1'51.824

 0.018 146.898
27
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 24

+11.242

1'51.836

 0.012 146.882
28
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Romania R. Umbrărescu Austria C. Schmid Argentina J. López Lexus RC F GT3 22

+11.352

1'51.946

 0.110 146.738
29
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 27

+11.429

1'52.023

 0.077 146.637
30
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 22

+11.617

1'52.211

 0.188 146.392
31
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 25

+11.696

1'52.290

 0.079 146.289
32
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 25

+11.736

1'52.330

 0.040 146.236
33
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 26

+11.754

1'52.348

 0.018 146.213
34
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 25

+11.989

1'52.583

 0.235 145.908
35
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 24

+12.214

1'52.808

 0.225 145.617
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