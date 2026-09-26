WEC | Fuji, Libere 3: Alpine davanti anche sul bagnato
Martins tiene la A424 #36 al comando anche sotto l'acqua battendo le Valkyrie, con Tincknell che va a sbattere contro la Vantage di James. Peugeot e Genesis in Top5, indietro Toyota, BMW e Ferrari che lavorano sulla gara. In LMGT3 bene Corvette-TF che regola BMW e Ford.
Foto di: FIAWEC - DPPI
Come annunciato, la pioggia è arrivata in Giappone, dove Alpine ha continuato a guidare il gruppo della Classe HYPERCAR anche sul bagnato al termine delle Prove Libere 3 della 6h del Fuji.
Questa mattina i protagonisti del FIA World Endurance Championship sono tornati in azione sul tracciato nipponico trovando condizioni ben diverse rispetto al venerdì, ma nei 60' che precedono le Qualifiche è ancora una volta Victor Martins a svettare.
Al volante della A424 #36 con cui si era preso il primato nelle Libere 2, il francese ha fermato il cronometro sull'1'40"594, seguito a +0"065 dalla Aston Martin #007, protagonista di un incidente che ha causato l'esposizione della bandiera rossa per alcuni minuti.
In quel momento alla guida della Valkyrie c'era Harry Tincknell, che in curva 10 ha perso il controllo della vettura finendo addosso alla Vantage #27 di Ian James, curiosamente proprio il pilota/team principal della Heart of Racing. Ad avere la peggio è stata la LMH del marchio britannico, che è rimasta ferma in garage per le riparazioni.
Una buona notizia, almeno, giunge dalla sua gemella #009 che termina terza, seguita dalla Peugeot #94, oltre il mezzo secondo di ritardo dalla vetta, e dalle due Genesis, separate dalla Alpine #35 che si infila in mezzo alle GMR-001 prendendosi il sesto posto.
Tutti gli altri hanno lavorato soprattutto in ottica gara, dato che le condizioni pare potranno essere simili domenica. La Toyota #7 ottiene l'ottavo tempo a quasi 1", che è il ritardo di BMW #15 e delle due Ferrari 499P ufficiali che troviamo al 10° e 11° posto, seguite dalla BMW #20 e Toyota #8.
Le Cadillac-Jota si fermano invece al 13° e 17° posto, fra loro abbiamo Toyota #8, Peugeot #93 e la Ferrari #83 di AF Corse.
In Classe LMGT3 nel finale è Charlie Eastwood a realizzare il crono di riferimento in 1'51"232 con la Corvette-TF Sport #34 superando BMW-WRT #69 e Ford-Proton Competition #88 per 0"3.
In Top5 si issano anche Ferrari-AF Corse #54 e Ford #77, seguite da vicinissimo da McLaren-Garage 59 #10, Mercedes-Iron Lynx #79 e Ferrari-AF Corse #21.
Nei primi dieci di categoria abbiamo infine pure Aston Martin-HoR #23 e Lexus-ASP #78, che si tengono dietro la Porsche-Manthey #91.
Le sessioni di Qualifica e Hyperpole, come sempre inaugurate prima dalle LMGT3 e poi seguite dalle HYPERCAR, avranno luogo alle ore 14;00 locali (le 7;00 in Italia).
FP3
|Cla
|Team
|#
|Piloti
|Auto
|Giri
|Tempo
|Distacco
|km/h
|1
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|27
|
1'40.594
|163.298
|2
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|16
|
+0.065
1'40.659
|0.065
|163.192
|3
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen
|Aston Martin Valkyrie
|27
|
+0.129
1'40.723
|0.064
|163.088
|4
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|27
|
+0.513
1'41.107
|0.384
|162.469
|5
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|28
|
+0.625
1'41.219
|0.112
|162.289
|6
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|C. Milesi F. Habsburg-Lothringen
|Alpine A424
|27
|
+0.672
1'41.266
|0.047
|162.214
|7
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|27
|
+0.874
1'41.468
|0.202
|161.891
|8
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. De Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|29
|
+0.995
1'41.589
|0.121
|161.698
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|25
|
+1.014
1'41.608
|0.019
|161.668
|10
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|29
|
+1.078
1'41.672
|0.064
|161.566
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|28
|
+1.171
1'41.765
|0.093
|161.418
|12
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde
|BMW M Hybrid V8
|27
|
+1.248
1'41.842
|0.077
|161.296
|13
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|29
|
+1.250
1'41.844
|0.002
|161.293
|14
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|29
|
+1.408
1'42.002
|0.158
|161.043
|15
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|25
|
+1.441
1'42.035
|0.033
|160.991
|16
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Ye R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|26
|
+1.488
1'42.082
|0.047
|160.917
|17
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|27
|
+1.934
1'42.528
|0.446
|160.217
|18
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluç C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|26
|
+10.638
1'51.232
|8.704
|147.680
|19
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|27
|
+10.970
1'51.564
|0.332
|147.241
|20
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|21
|
+10.981
1'51.575
|0.011
|147.226
|21
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|26
|
+11.012
1'51.606
|0.031
|147.185
|22
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|25
|
+11.064
1'51.658
|0.052
|147.117
|23
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|17
|
+11.069
1'51.663
|0.005
|147.110
|24
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|25
|
+11.107
1'51.701
|0.038
|147.060
|25
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|26
|
+11.212
1'51.806
|0.105
|146.922
|26
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|26
|
+11.230
1'51.824
|0.018
|146.898
|27
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|24
|
+11.242
1'51.836
|0.012
|146.882
|28
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|R. Umbrărescu C. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|22
|
+11.352
1'51.946
|0.110
|146.738
|29
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|27
|
+11.429
1'52.023
|0.077
|146.637
|30
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|22
|
+11.617
1'52.211
|0.188
|146.392
|31
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|25
|
+11.696
1'52.290
|0.079
|146.289
|32
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|25
|
+11.736
1'52.330
|0.040
|146.236
|33
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|26
|
+11.754
1'52.348
|0.018
|146.213
|34
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|25
|
+11.989
1'52.583
|0.235
|145.908
|35
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|24
|
+12.214
1'52.808
|0.225
|145.617
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