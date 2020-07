IndyCar: ufficiale, cancellate Portland e pure Laguna Seca

La IndyCar Series ha confermato che non si correrà a Portland, come Motorsport.com aveva anticipato ieri, ma nemmeno a Laguna Seca per la stagione 2020.

Per recuperare le date, si è quindi optato per raddoppiare gli eventi di Mid-Ohio, Gateway ed Indianapolis Road Course, visto che in Oregon le restrizioni sono inasprite per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche (non più di 100 presenti nello stesso luogo), mentre le regole anti-COVID-19 in California prevedono il periodo di quarantena obbligatoria, cosa impossibile come tempi da rispettare prima di Laguna Seca.

"La cancellazione di entrambi i weekend è una decisione presa assieme da promoter e campionato dopo un consulto e l'analisi della situazione locale - si legge nella nota ufficiale - L'obiettivo è tornare per il 2021".

Ironia della sorte, proprio Laguna Seca avrebbe dovuto essere round doppio per compensare le mancanze accumulate dalla perdita delle gare di Barber Motorsports Park, Long Beach, Circuit of The Americas, Detroit e Richmond Raceway.

“Ai fan è piaciuta l'idea delle gare doppie che la IndyCar Series ha fatto a Road America ed Iowa Speedway - ha aggiunto l'AD e Presidente di Penske Entertainment Corp, Mark Miles - Non vediamo l'ora di ridargli uno spettacolo di grande livello quest'anno su altre tre piste incredibili".

Nuovo calendario 2020 della IndyCar Series