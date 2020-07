IndyCar: salta Portland, Mid-Ohio raddoppia

Il prossimo appuntamento della IndyCar Series previsto a Mid-Ohio fra due settimane sarà doppio, in quanto arriverà la cancellazione di Portland.

Giovedì scorso i team sono stati informati della cosa, che verrà probabilmente ufficializzata oggi, visto che nell'Oregon le restrizioni per la pandemia di COVID-19 - che consentono gli eventi ad un massimo di 250 persone - hanno reso impossibile l'organizzazione del round al Portland International Raceway, non tanto per la questione del pubblico, quanto per la presenza del personale necessario nel paddock.

Inoltre, il governatore dell'Oregon, Kate Brown, visto il continuo crescere di casi positivi al Coronavirus, ha deciso di ridurre ulteriormente il numero delle persone, portandolo a 100.

Per Portland è una vera sfortuna, dato che era rientrata in calendario delle monoposto americane solamente nel 2018 dopo 11 anni di assenza, con grande successo fra il pubblico.

I promotori, Green Savoree Racing Promotions, si sono quindi affrettati a trovare una seconda data per rimpiazzare la cancellazione, organizzando il secondo appuntamento all'Honda Indy 200 di Mid-Ohio nel weekend dell'8-9 agosto.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, sabato mattina verrà svolta una sessione piuttosto lunga di prove libere, seguita dalle qualifiche in due gruppi e dalla prima gara, mentre domenica avremo lo stesso format di qualifiche e la seconda gara. Fra queste due sessioni ci sarà il regime di parco chiuso.

Altri cambiamenti in arrivo

A rischio, per via della pandemia e dei problemi di budget che ha l'organizzazione, ci sarebbe anche la "doppia" di Laguna Seca il 19-20 settembre, dunque la IndyCar sta pianificando un ritorno al World Wide Technology Raceway di Gateway e fare del GP di Indianapolis gara doppia anch'essa.