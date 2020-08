Indy 500: ecco la entry list ufficiale con 33 vetture

J.R. Hildebrand sarà ancora al via con Dreyer & Reinbold Racing, così come Sage Karam. Presente anche la DragonSpeed USA con Ben Hanley, il che chiuderebbe le porte a questo punto ad Oriol Servia e Stefan Wilson.

La Top Gun Racing negli ultimi giorni aveva provato ad acquistare del materiale dalla DragonSpeed per iscrivere R.C. Enerson, ma non ha portato avanti le trattative, come ha spiegato il co-proprietario Gary Trout.

"Martedì della scorsa settimana in RC ci siamo preparati a fare il sedile, ma è arrivata la notizia che la gara sarebbe stata a porte chiuse - ha scritto sui social - Purtroppo abbiamo perso il nostro sponsor principale, che richiedeva l'interazione coi fan, per cui abbiamo dovuto fare un passo indieto e rinunciare alla 500 Miglia".

"Sapevamo che il premio in denaro era buono e abbiamo provato a rimpiazzare lo sponsor cercando denaro, ma venerdì alle 16;00 abbiamo anche sentito che Penske avrebbe ridotto il premio, quindi niente Indy 500. C'è sicuramente dispiacere perché siamo stati molto vicini, siamo un grande gruppo che ha lavorato tantissimo. Ora ci rimetteremo all'opera per preparare l'Indy Grand Prix di ottobre".

Con 33 vetture tutte prenotate per i 33 posti disponibili, non ci sarà il cosiddetto "Bump Day"; una buona notizia per i debuttanti che quindi dovranno affrontare un programma molto condensato rispetto agli standard della Indy 500, ma con un posto garantito.

Saranno 15 i piloti statunitensi in azione e 18 internazionali, con 17 vetture motorizzate Chevrolet e 16 Honda.

In 8 hanno già vinto l'evento e fra questi abbiamo Helio Castroneves, Scott Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Takuma Sato, Will Power e Simon Pagenaud.

Entry list della 104a 500 Miglia di Indianapolis