IMSA: vittoria 'fulminea' per Corvette e Aston a Lime Rock

Antonio Garcia e Jordan Taylor hanno conquistato il successo in Classe GTLM al Northeast Grand Prix dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, con Ross Gunn e Roman De Angelis che invece si sono imposti in GTD.

Al Lime Rock Park la gara è stata interrotta a circa 72' dal termine a causa del maltempo, con fulmini che hanno cominciato a farsi minacciosi nella zona circostante il tracciato e che hanno spinto la direzione gara a rimandare tutti a casa per non correre rischi.

In quel momento Garcia, al volante della Corvette C8.R #3, aveva 9" di margine sulla 'gemella' #4 di Nick Tandy, ma con le vetture rimaste in pit-lane la classifica è stata così congelata.

Per lo spagnolo si è trattato della quarta affermazione stagionale, la nona su sedici delle ultime gare. Tandy e Tommy Milner hanno invece dovuto accontentarsi della piazza d'onore, mentre Mathieu Jaminet/Cooper MacNeil hanno completato il podio della categoria con la Porsche 911 RSR-19 #79 della WeatherTech Racing-Proton Competition.

In Classe GTD, invece, come detto prima il trionfo è andato alla formazione della Aston Martin Vantage #23 preparata dalla Heart of Racing.

Per De Angelis/Gunn è il secondo primato di un 2021 che li sta vedendo crescere sempre più, il che li porta anche al comando della classifica di Sprint Cup.

De Angelis era partito dalla pole position, cedendo poi il volante a Gunn durante la prima girandola di soste. In questa occasione era salita al comando la Lamborghini Huracán #1 della Paul Miller Racing (Bryan Sellers/Madison Snow), che però si è ritrovata alle spalle della Aston all'interruzione.

Terzi si classificano Jack Hawksworth/Aaron Telitz al volante della Lexus RC F #14 della Vasser Sullivan, precedendo la Porsche #9 della Pfaff Motorsports (Zach Robichon/Laurens Vanthoor) e la BMW M6 #96 di Bill Auberlen/Robby Foley (Turner Motorsport), i quali ora hanno 28 punti da recuperare in classifica di campionato a Gunn/De Angelis.

Questi allungano anche nella graduatoria della Sprint Cup nei confronti di Frankie Montecalvo/Zach Veach, che ottengono solamente un decimo posto con la Lexus #12 della Vasser Sullivan.