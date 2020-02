IMSA: Imperato e Bleekemolen sulla seconda Porsche della Wright

La Wright Motorsports raddoppia e per le gare della Sprint Cup dell'IMSA 2020 schiererà una seconda Porsche 911 GT3 R.

La vettura #91 verrà affidata ad un duo di grande esperienza come Anthony Imperato e Jeroen Bleekemolen, che daranno l'assalto alla Classe GTD, andando ad aggiungersi ai già presenti Ryan Hardwick e Patrick Long, che corrono con la #16.

Imperato sarà impegnato anche in Endurance Cup, dato che salirà in macchina proprio con Long ed Hardwick sulla Porsche #16 (coi quali ha già preso parte alla 24h di Daytona).

"Non vedo l'ora di correre la Sprint Cup con la Porsche della Wright Motorsports - ha detto Imperato - E' una grande occasione fare squadra con Jeroen, una grande aggiunta al team, penso che otterremo bei successi quest'anno. Non vedo l'ora di essere a Long Beach”.

"E' fantastico potersi unire alla Wright Motorsports e ad Anthony per l'IMSA GTD Sprint Cup - ha aggiunto Bleekemolen - Ho corso contro questo team per tanto tempo e so quanto siano forti. Anthony ha mostrato di essere migliorato molto in velocità, sarà bello lavorare con lui. Il calendario mi piace, ci sono gare classiche e begli eventi. Sarà una competizione impegnativa, ma penso che ce la giocheremo per il vertice".

Il proprietario John Wright ha aggiunto: "Siamo entusiasti di poter avere una seconda Porsche in Sprint Cup, Anthony ha fatto un grande lavoro nell'endurance e dopo Sebring potrà darsi da fare anche nelle gare più corte. Jeroen è una grande aggiunta alla squadra con cui possiamo ora provare a vincere il titolo".