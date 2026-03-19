IMSA | Porsche a Sebring con una livrea omaggio a Mobil 1 e GT1

In occasione della 12h di Sebring, la Porsche Penske Motorsport utilizzerà una livrea speciale dal sapore retrò come doppio omaggio.

La seconda gara dell'IMSA SportsCar Championship rappresenta infatti il 30° anniversario di legame col suo sponsor Mobil 1-ExxonMobil, iniziato nel giugno del 1996 e da sempre sulle vetture di Weissach, che in questa stagione 2026 di Endurance Cup si trovano a difendere il primato conquistato col successo a Daytona.

All'epoca in pista andavano le 911 GT1, che a Le Mans ottennero il podio; per questo motivo, la Casa di Stoccarda e la squadra di Roger Penske (che per la 12h sarà Grand Marshal) hanno deciso di riprendere quella colorazione dagli intrecci blu, neri e rossi che apparvero sulla vettura a sfondo bianco.

Livrea Porsche Penske Motorsport per Sebring Foto di: Porsche

La 963 #6 di Kévin Estre/Laurens Vanthoor/Matt Campbell avrà anche pinna del cofano motore, ala posteriore, specchietti e alcuni inserti di colore blu a distinguerla dalla #7 dei leader di campionato, Julien Andlauer/Felipe Nasr/Laurin Heinrich, i quali invece saranno in rosso.

“La stretta e solida collaborazione tra Porsche e Mobil 1 ha dato vita a innumerevoli momenti indimenticabili e innovazioni durature. Abbiamo sempre sfruttato le competizioni sui circuiti di tutto il mondo per testare le tecnologie e superare i limiti", ha dichiarato Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport.

"Mobil 1 ci accompagna in questo percorso da 30 anni come partner ideale. La gara di Sebring di quest’anno e la livrea speciale mettono questa collaborazione sotto i riflettori. L’anniversario si inserisce inoltre perfettamente nelle nostre celebrazioni per i 75 anni di Porsche Motorsport".

Kelli H. Wright, Direttore Marketing di Exxonmobil, aggiunge: "Mobil 1 è da decenni un partner tecnologico essenziale per Porsche, in un periodo caratterizzato da vittorie in gara, titoli e ingegneria all’avanguardia".

"Con una livrea speciale a Sebring, rendiamo omaggio a questo anniversario condiviso e celebriamo una collaborazione che continua a promuovere prestazioni, efficienza e innovazione per il futuro dell’automobilismo e dei veicoli di serie".

Urs Kuratle, Direttore del programma ufficiale Porsche LMDh, gli fa eco: "Anche con l’attuale Porsche 963, beneficiamo in molti ambiti delle innovazioni e dell’esperienza di Mobil 1. Nell'IMSA, caratterizzata da competizioni molto serrate, sono i minimi dettagli a fare la differenza, e recentemente siamo stati costantemente in testa".

"I titoli di Campione degli ultimi due anni e un’altra vittoria alla 24 Ore di Daytona a gennaio lo sottolineano. Insieme a tutti i nostri collaboratori vogliamo continuare a vincere in questo anno di anniversario".