IMSA: Compass e McLaren pronte all'assalto della Sprint Cup GTD

La Compass Racing ha deciso di provare l'assalto alla Sprint Cup dell'IMSA nel 2020, rinnovando per il quarto anno l'accordo con la McLaren.

La squadra statunitense schiererà infatti la 720S GT3 (griffata con il marchio benefico The Race Day Foundation) in Classe GTD nelle mani del pilota ufficiale del marchio inglese, Paul Holton, che quest'anno avrà come nuovo compagno di squadra Corey Fergus, reduce dall'avventura nel Michelin Pilot Challenge con la McLaren GT4.

“Siamo entusiasti di avere Paul e Corey come piloti della Sprint Cup - ha detto il proprietario del team, Jill Beck - Tutti i pezzi del puzzle sono finalmente nel posto in cui volevamo fossero e ci presentiamo al secondo anno con la 720S GT3 in una posizione di rilievo grazie al supporto di McLaren, che ci darà Rob Boakes come tecnico dopo che ci aveva aiutato già nel 2019 con diversi ingegneri inglesi. Con lui metteremo a punto tutto per avere un buon pacchetto".

Holton ha aggiunto: "La Classe GTD dell'IMSA è una delle più competitive del mondo e l'anno scorso lo abbiamo visto allenandoci in Sprint Cup. Nel 2020 saremo nella posizione di provare a vincere, salire sul podio e puntare al titolo".

Anche Fergus è dello stesso avviso: "Ho corso contro la Compass Racing negli ultimi due anni e non potevo essere più felice per la loro chiamata. Sono ottimi e hanno un unico obiettivo, cioè portare la McLaren al titolo IMSA della Sprint Cup".