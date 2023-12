IMSA | Ecco il programma provvisorio di Roar e 24h di Daytona

La 24h di Daytona aprirà ufficialmente come da tradizione la nuova stagione dell'IMSA SportsCar Championship, che nelle ultime due settimane di gennaio vedrà i contendenti della serie americana, più alcuni 'ospiti', darsi battaglia sul tracciato della Florida.

Saranno 10 giorni intensi quelli che trascorreranno i prototipi delle Classi LMDh e LMP2, oltre alle GT3 di GTD PRO e GTD negli Stati Uniti, come sempre cominciando con la settimana dei test Roar Before the 24 che serviranno a preparare al meglio la gara del weekend successivo.

Si parte il 19 gennaio con le prime sessioni di Prove Libere, mentre domenica 21 la battaglia sarà per le Qualifiche, che dopo l'eliminazione della Qualifying Race vista un paio di anni fa torneranno a determinare la griglia di partenza ufficiale.

Dopo qualche giorno di pausa, giovedì 26 si torna all'opera con altre Prove Libere perché poi sabato 28, quando in Italia saranno le 19;40, avremo il semaforo verde per la 24h.

Considerando le 6 ore di fuso che ci separano da Daytona, vediamo quali sono gli orari delle attività in pista previsti dal primo programma provvisorio pubblicato dall'IMSA ad un mese dalla manifestazione. Ricordiamo che Qualifiche e Gara verranno trasmesse in diretta da IMSA TV.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images Azione in pista

ROAR BEFORE THE 24

Venerdì 19 gennaio

Sessione 1: 17;00-18;30

Sessione 2: 22;15-24;00

Sabato 20 gennaio

Sessione 3: 17;15-18;45

Sessione 4: 21;10-22;10

Domenica 21 gennaio

Sessione 5: 00;30-2;30

Sessione 6: 19;25-19;50

Qualifiche: 19;55

24h DI DAYTONA 2024

Giovedì 26 gennaio

Prove Libere 1: 16;05-17;35

Prove Libere 2: 20;10-21;55

Venerdì 27 gennaio

Prove Libere 3: 00;35-2;05

Prove Libere 4: 17;20-18;20



Sabato 28 gennaio

Gara: 19;40