IMSA | 'Rexy' sale di categoria: AO Racing passa in GTD Pro

Il team passa dalla categoria GTD e correrà con la Porsche 911 GT3 R nota come "Rexy", che sfoggia la livrea con un Tyrannosaurus rex tanto amata dai fan in giro per il mondo.

Inoltre, il pilota ufficiale Porsche Michael Christensen si unisce alla formazione per la Rolex 24h di Dayyona, che comprende anche gli abituali Sebastian Priaulx e Laurin Heinrich.

"Rexy è pronto a passare alla GTD Pro", ha dichiarato il Team Principal Gunnar Jeannette. "Il pubblico ha accolto a braccia aperte la nostra GT3 Rawr e non è stato difficile riportare Rexy per un'altra stagione. L'aggiunta di Michael alla squadra non fa altro che rafforzare il nostro impegno nel passaggio alla classe GTD Pro".

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #80 AO Racing Porsche 911 GT3 R 992: PJ Hyett, Seb Priaulx, Gunnar Jeannette

Originario della Danimarca, Christensen ha iniziato la sua carriera in Porsche nel 2012, quando si è unito al programma per giovani piloti, diventando un pilota ufficiale Porsche l'anno successivo. Vincitore della 24 Ore di Le Mans e anche campione del FIA WEC, contribuisce a rafforzare la rosa del team per la classica endurance dell'IMSA che apre la stagione.

"Sono molto contento di unirmi ad AO Racing per la Rolex 24 at Daytona", ha dichiarato Christensen. "È una grande squadra, con molte persone di talento e un'ottima line-up per quanto riguarda i piloti. Credo davvero che dovremmo essere a buon punto per lottare per le posizione di vertice!".

Quest'ultima conferma da parte di AO Racing arriva dopo che il mese scorso il team ha comunicato che parteciperà anche alla classe LMP2 con una Oreca 07 Gibson che sarà guidata dal campione in carica della classe Paul-Loup Chatin e dal proprietario del team PJ Hyett. Altri piloti per le gare di durata non sono ancora stati annunciati.