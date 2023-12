IMSA | Mitchell completa la Lamborghini di Forte Racing a Daytona

La Forte Racing ha completato la formazione della sua Lamborghini per la 24h di Daytona, primo evento stagionale dell'IMSA SportsCar Championship 2024.

Direttamente da Squadra Corse arriva un altro pilota ufficiale del Toro, Sandy Mitchell, che andrà quindi ad unirsi al collega Loris Spinelli per prendere in mano il volante della Huracán GT3 EVO2 #78 iscritta alla Classe GTD.

Il 23enne scozzese sarà quindi in Florida al fianco del titolare abruzzese, designato a presenziare in tutti gli eventi della serie americana assieme a Misha Goikhberg, mentre con loro vedremo anche Devlin DeFrancesco per i round di Endurance Cup.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse #78 Forte Racing, Lamboghini Huracan GT3 EVO2

"Sono entusiasta di unirmi a Forte Racing per Daytona. Ho già partecipato una volta a questa gara straordinaria e sono felicissimo di tornare sulla griglia di partenza, perché l'atmosfera e l'azione in pista sono altrettanto impressionanti durante il weekend di gara", ha dichiarato Mitchell.

"Sento che abbiamo un'ottima formazione di piloti e, avendo osservato i progressi della squadra nella scorsa stagione, penso che il nostro pacchetto complessivo sarà molto forte".

"Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di squadra e l'equipaggio e di lavorare per ottenere un risultato importante il giorno della gara".

Photo by: Lamborghini Squadra Corse #78 Forte Racing, Lamboghini Huracan GT3 EVO2

La Forte Racing ha anche presentato una nuova livrea per la sua Lambo, con un misto tra viola, verde e nero che ha un significato molto particolare.

“Rappresenta una doppia personalità, che è ciò che si vive a Daytona tra giorno e notte - spiega il Team Manager, Michael Harvey - E' quindi perfetta per correre prima sotto alla luce del sole e poi nel buio".