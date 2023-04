GTWC | SRO devolve in beneficenza il denaro delle multe 2022

Carica lettore audio

SRO Motorsports Group ha distribuito il denaro raccolto in multe durante la stagione agonistica 2022 tra una selezione di cause meritevoli.

Il fondo annuale di beneficenza è ricavato da tre serie: GT World Challenge Europe, GT2 European Series e GT4 European Series. I concorrenti ricevono multe per una serie di infrazioni, come l'eccesso di velocità nella corsia dei box o il comportamento antisportivo in pista, mentre le infrazioni dei team includono il mancato rispetto delle linee guida di lavoro.

Una parte del fondo è stata donata alla Royal Society of Sculptors per sostenere gli ampi lavori di ristrutturazione in corso nella sua sede londinese, Dora House. Questo progetto trasformerà l'edificio, classificato di Grado II, riportando la facciata al suo splendore originale e realizzando lavori interni essenziali nella sede di Old Brompton Road.

Un contributo significativo è stato dato anche alla Fondation Alzheimer, il principale fondo privato francese per la ricerca sull'Alzheimer e sulle malattie ad esso correlate. L'istituzione collabora con organizzazioni pubbliche e aziende sanitarie private di primo piano, destinando il 100% delle donazioni al prezioso lavoro di ricerca.

La Midlands Air Ambulance Charity ha ricevuto una donazione in onore di Jon Crook, scomparso nel febbraio 2022. Membro di lunga data del British Racing and Sports Car Club (BRSCC) e rispettato capo scrutatore, era una presenza fissa nel paddock dell'Intelligent Money British GT, dove lui e la moglie Sue erano tra i volontari più riconoscibili del campionato.

L'aiuto è stato fornito anche all'associazione Enfants Copilotes, che mira a rendere felici i bambini che si trovano ad affrontare circostanze difficili. I giovani con problemi medici e provenienti da contesti svantaggiati vengono fatti salire sul sedile del passeggero di un'auto sportiva e portati a fare un giro su un circuito, permettendo loro di provare il brivido e la velocità degli sport motoristici.

Infine, è stata fatta una donazione all'Hyperacusis Research, un'organizzazione no-profit sostenuta dal pilota GT vincitore del campionato Wolfgang Reip. L'iniziativa è finalizzata alla ricerca di cure per l'iperacusia, un disturbo che rende i pazienti estremamente sensibili a una serie di suoni, alcuni dei quali diventano dolorosi. Con il suo lavoro, Hyperacusis Research spera di eliminare i meccanismi alla base del disturbo.