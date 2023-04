GTWC | Aston Martin sceglie Leroux tra i giovani per il GT3

Carica lettore audio

La Aston Martin Racing ha scelto Romain Leroux tra i giovani della sua AMR Driver Academy a cui fornire supporto ufficiale e l'occasione di esordire sulle GT3 per la stagione 2023.

Il 20enne francese succede a Ross Gunn, Roman De Angelis, Valentin Hasse Clot e Tom Canning nella lista dei ragazzi che con il marchio inglese hanno avuto modo di crescere e fare esperienze in questi anni.

Leroux nel 2021 ha vinto il titolo in FFSA GT4, chiudendo secondo in ADAC nel 2022, ed ora avrà la grande occasione di salire sulla Vantage GT3 della Bullitt Racing nel GT World Challenge Europe, per prendere parte all'Endurance Cup assieme a Jacob Riegel e Jeff Kingsley, anch'essi facenti pare della Academy.

Bullitt Racing, Aston Martin Vantage GT3 Photo by: Aston Martin Racing

"Sono onorato di ricevere un riconoscimento da Aston Martin per i successi ottenuti nelle ultime due stagioni. Il mio obiettivo, quando mi sono iscritto all'AMR Academy nel 2021, era quello di stabilire un rapporto con un costruttore", afferma Leroux.

"Essere nominato vincitore dell'AMR Academy 2022 è un risultato significativo che riflette il mio duro lavoro e il mio miglioramento come pilota. Non vedo l'ora di sfruttare la possibilità di guidare la Vantage GT3 in questa stagione".

"Sono felice di entrare a far parte della Bullitt Racing per il programma del GTWC, in quanto seguo la squadra da quando ha iniziato a correre con la Aston Martin Vantage GT3 lo scorso anno e ho sentito molte cose positive da varie fonti. Questo mi dà molta fiducia e non vedo l'ora di lavorare con Jeff e Jacob, che sono ragazzi veloci e con cui è molto piacevole stare".

"Si tratta di un trio forte in vista della stagione, ma naturalmente siamo tutti consapevoli del fatto che il GTWC è molto competitivo e sappiamo che sarà dura. Punteremo a ottenere buoni risultati e cercheremo di essere costanti; vedremo cosa succederà".

Aston Martin Racing Photo by: Aston Martin Racing

L'iniziativa di AMR prosegue anche nel 2023 alla ricerca di giovani talenti tra i 17 e i 26 anni che corrono con le Vantage GT3 e GT4, i quali iscrivendosi al programma avranno modo di lavorare sia in pista che al simulatore, oltre che seguire seminari teorico-pratici per poi essere giudicati da esperti del calibro dei piloti Darren Turner, Jonny Adam ed Valentin Hasse Clot, più Gus Beteli (responsabile delle prestazioni AMR) ed Huw Tasker (responsabile programma corse clienti).

"Siamo felici per Romain, autore di due straordinarie stagioni con la Vantage e ha dimostrato tutte le qualità e le caratteristiche che hanno fatto emergere i suoi predecessori come diplomati della AMR Driver Academy. Siamo certi che continuerà a crescere come pilota all'interno dei nostri ranghi fino al 2023 e oltre", spiega Tasker.

"Come meccanismo di valutazione e identificazione di talenti eccellenti all'interno dei nostri partner, la AMR Driver Academy rimane istruttiva ed essenziale, e guardando l'elenco dei candidati in lizza per il 2023 siamo certi che la tradizione è destinata a continuare".

Nel 2023 saranno 24 i concorrenti della AMR Academy, tra i quali c'è anche il giovane veneto Giovanni Maschio, che lo scorso anno ha preso parte alla Formula 4 e per questa stagione affronterà la sfida nel Campionato Italiano GT con il team Lazarus.

Aston Martin Racing Photo by: Aston Martin Racing

ASTON MARTIN RACING DRIVER ACADEMY: CANDIDATI 2023

Pilota Team Serie Auto Hugo Bac (FRA) AGS Events GT4 European Series GT4 Florian Briche (FRA) JSB GT4 European Series GT4 Jessica Backman (SWE) Vincent Bouteiller (FRA) PROsport AGS Events ADAC GT4 GT4 European Series GT4 GT4 Jamie Day (GBR) Mirage Racing GT4 European Series GT4 Alex Denning (IRL) Newbridge Racing GT4 European Series GT4 Emil Heyerdahl (NOR) Mirage Racing GT4 European Series GT4 Seb Hopkins (GBR) R-Racing British GT GT4 Jeff Kingsley (CAN) BULLITT Racing GTWC Europe GT3 David Kullman (CHE) Mirage Racing FFSA GT4 GT4 Konstantin Lachenauer (CHE) Racing Spirit of Léman GT4 European Series GT4 Giovanni Maschio (ITA) Josh Miller (GBR) Lazarus R Racing Italian GT British GT GT3 GT4 Mike David Ortmann (DEU) PROsport NLS GT3 Jacob Riegel (DEU) Bullitt Racing GTWC Europe GT3 Maxime Robin (FRA) TF Sport European Le Mans GTE Ruben del Sarte (FRA) Mirage Racing GT4 European Series GT4 Hugo Sasse (DEU) PROsport NLS GT3 Kajus Siksnelis (LIT) GPA GT4 European Series GT4 Rory van der Steur (USA) Van der Steur Racing IMPC GT4 Casper Stevenson (GBR) TF Sport FIA WEC GTE Ben Tuck (GBR) TF Sport European Le Mans GTE Matteo Villagomez (COL) Racing Spirit of Léman FFSA GT4 GT4 Victor Weyrich (FRA) Racing Spirit of Léman GT4 European Series GT4