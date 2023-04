GTWC | Tresor-Orange 1 presenta la livrea 2023 della sua Audi

Carica lettore audio

Il team Tresor Competition-Orange1 ha presentato la livrea ufficiale della sua Audi con cui sarà presente al via per la stagione 2023 del GT World Challenge Europe.

La squadra diretta dal team principal Ferdinando Geri entrerà in azione in Sprint ed Endurance Cup con la R8 LMS GT3 EVO la #40 per la quale nei giorni scorsi è stata mostrata la colorazione scelta.

Al volante vedremo i piloti ufficiali Audi Sport, Mattia Drudi e Ricardo Feller, che daranno l'assalto alla Sprint Cup in Classe PRO, mentre per l'Endurance Cup li raggiungerà Dennis Marschall.

L’esordio in pista è previsto per il fine settimana del 21-23 aprile in Brianza per la 3h di Monza, primo evento Endurance.

Ai box Tresor sarà presente anche una seconda Audi, griffata con il #99 e preparata in collaborazione con Attempto Racing per l'equipaggio formato da Lorenzo Patrese, Alex Aka e Pietro Delli Guanti, coi primi due che saranno protagonisti anche nelle gare Sprint.