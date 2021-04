GT Sprint, Monza, Libere 2: Schreiner-Hudspeth nel bis Ferrari

Seconda sessione di prove libere del GT Italiano Sprint con semaforo verde alle 15;50 e 30 vetture uscite contemporaneamente.

Ottima velocità di punta per la Ferrari di Greco-Crestani che segnano un 275,5 Km/h.

Temperatura dell’asfalto che si è alzata a 22.8° e umidità al 70%.

Llarena-Cazzaniga (Imperiale Racing) si portano in testa con 1’52”831, ma l'Audi R8 di Agostini-Ferrari porta il limite a 1’52”398.

Mann-Casè migliorano ancora e portano l’asticella a 1’52”103, classifica in continua evoluzione con Mann-Vilander a 1’51”622, migliorato poi in 1’51”498 dalla Huracan di Frassineti-Ghiotto.

Sempre in palla le Lambo che vanno in testa con Ceccotto-Perolini in 1'51”210, Comandini-Zug scendono con la BMW M6 a 1’50”869, mentre Frassineti-Ghiotto vanno in testa con 1’50”212 e mancano ancora cinquanta minuti alla fine.

Velocissima tra le Cup la Huracan di Barri-Dionisio, 1’51”328 davanti a Linossi-Vebster 1’51”896.

Alessandro Giardelli non si smentisce e con la sua Porsche si porta terzo.

In GT4 Di Giusto-Babini con la Cayman sono i più veloci con 1’59”449 davanti a De Castro-Arrigosi e Neri-Fascicolo.

Inizio subito scoppiettante, anche se i tempi sono ancora alti rispetto alla mattina. Sale in terza posizione la 488 della coppia Schreiner-Hudspeth con 1’50”088.

Dopo venticinque minuti ci sono tre Ferrari alla “caccia” della R8 di Agostini-Ferrari che rimangono in vetta con 1’49”540.

Vilander-Mann (AF Corse) passano davanti con 1’49”173, bene la Mercedes di Antonelli Motorsport con Segù-Baruch in quarta posizione con il tempo di 1’49”681.

Forcing di Llarena-Cazzaniga verso il finale di sessione con 1’49”322 che conquistano la seconda posizione, con Guidetti-De Luca quarti con la NSX.

Vairani-Pijl con la Huracan vanno in testa alla Cup con Giardelli secondo e Pegoraro-Mugelli terzi.

In GT4 classifica” congelata” tra i primi tre mentre, Carboni-Romani salgono quarti con la Porsche di Autorlando.

Veloce la Huracan di Perolini-Ceccotto a dieci minuti dalla fine, secondi con 1’49”058.

Lippi-Filippi con la 488 GT3 scalano la classifica fino alla quarta posizione, mentre la coppia Hudspeth-Schreiner prova a strappare il primato a Vilander-Mann.

Sotto la bandiera a scacchi Hudspeth-Schreiner chiudono davanti a Mann-Vilander, Perolini-Ceccotto e Lippi-Filippi.

Tra le Cup Pijl-Vairani si confermano davanti a Giardelli e Mugelli-Pegoraro.

In GT4 si confermano Babini-Di Giusto davanti a De Castro-Arrigosi e Neri Fascicolo.

Sessione finita con l’asciutto, poco dopo l’entrata dei Prototipi, una leggera pioggerellina si è abbattuta sul tracciato.

Il Meteo domani dovrebbe essere clemente, le due qualifiche saranno a fine mattinata, mentre la gara, come da programma, è prevista per le 17.50 e il rischio pioggia è presente.

“La macchina è buona, il set-up che abbiamo trovato ci soddisfa, vediamo domani per la qualifica. Abbiamo trovato un ottimo Team” hanno commentato Ceccotto-Perolini parlando con Motorsport.com.

“Buono il lavoro che abbiamo fatto e siamo positivi per il set-up, vediamo se domani c’è il rischio pioggia” ci dice Agostini.

Della stessa opinione Guidetti al volante della Honda NSX: "Abbiamo fatto un buon lavoro e la macchina ha risposto bene, vediamo dopo la qualifica e speriamo in un meteo clemente”.

#90 AKM-Antonelli Motorsport, Mercedes-AMG GT3 Evo: Luca Segù, Bar Baruch 1 / 20 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Pietro Perolini, Jonathan Cecotto 2 / 20 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 3 / 20 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 4 / 20 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Fabrizio Crestani 5 / 20 Foto di: ACI Sport #399 Team Italy, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Ermanno Dionisio, Giacomo Barri 6 / 20 Foto di: ACI Sport #55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Jacopo Guidetti, Francesco Massimo De Luca 7 / 20 Foto di: ACI Sport #55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Jacopo Guidetti, Francesco Massimo De Luca 8 / 20 Foto di: ACI Sport #7 BWM Team Italia-Ceccato Motors, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug 9 / 20 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Fabrizio Crestani 10 / 20 Foto di: ACI Sport #251 Ebimotors, Porsche 718 Cayman GT4: Mattia Di Giusto, Fabio Babini 11 / 20 Foto di: ACI Sport #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Toni Vilander 12 / 20 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione 13 / 20 Foto di: ACI Sport Azione in pit-lane 14 / 20 Foto di: ACI Sport Azione in pit-lane 15 / 20 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth 16 / 20 Foto di: ACI Sport #55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Jacopo Guidetti, Francesco Massimo De Luca 17 / 20 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Fabrizio Crestani 18 / 20 Foto di: ACI Sport #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Riccardo Agostini-Lorenzo Ferrari, #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione 19 / 20 Foto di: ACI Sport Marius Zug, Gaudenzio Tavoni, Mattia Michelotto, Simone Riccitelli 20 / 20 Foto di: ACI Sport