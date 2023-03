CIGT | Massimiliano e Nicolò Pezzuto sulla Lamborghini di HC

Carica lettore audio

E’ un mix di esperienza e gioventù quella che compone il primo equipaggio formalizzato da HR Racing in vista del Campionato Italiano Gran Turismo.

Un equipaggio del tutto particolare, formato da Massimiliano e Nicolò Pezzuto, padre e figlio, che si cimenteranno su una delle due Lamborghini Huracan ST Evo2 che saranno schierate nella serie Sprint dalla squadra di Medicina (BO) fondata dal Team Principal Alessio Canonico.

Non è la prima volta che Massimiliano, grande pilota di CIVT e Superturismo degli anni novanta, e Nicolò, 22enne con recenti trascorsi nel karting e MitJet, corrono insieme. Era già successo nel 2019 nel TCR DSG Endurance, quando al volante di una VW Golf i Pezzuto parteciparono a tre gare del campionato.

Poi lo stop in seguito alla pandemia Covid-19 ed ora, grazie all’ottimo rapporto con Alessio Canonico, la ghiotta opportunità di debuttare nel GT italiano. E che debutto, tenuto conto che l’equipaggio leccese sarà al volante di una Lamborghini Huracan ST.

Massimiliano e Nicolò Pezzuto, HC Racing Division Photo by: ACI Sport

“Altri cavalli e velocità molto più alta rispetto a quello a cui eravamo abituati, ma io e Nicolò affrontiamo la stagione con grande impegno, i pressupposti per fare bene ci sono tutti ma non abbiamo velleità particolari, anche se non ci tireremo indietro per lottare nella classe AM", dichiara Massimiliano Pezzuto.

"Per noi sarà anche un valido motivo per staccare dalla quotidiana attività di imprenditori nel settore automotive, è un’esperienza che abbiamo già vissuto nel TCR Endurance nel 2019 per alcune gare, quest’anno l’abbiamo voluta ripetere con una vettura più performante, con cui abbiamo preso già confidenza nei test effettuati a Cremona e Misano".

"La vettura è molto veloce ma altrettanto intuitiva, e poi a Misano abbiamo avuto l’onore di avere un grande coach, Loris Spinelli, che ritroveremo anche il prossimo 4 aprile al Mugello nell’ultimo test prima della partenza del campionato. Inoltre la squadra gira benissimo, Alessio ha fatto un grande lavoro inserendo tecnici di primo piano, tra cui Antonello Palmiotto, ingegnere di pista di Spinelli nelle ultime due stagioni, che metterà a disposizione del team un know how importante".

HC Racing Division schiererà nella serie Sprint, che prenderà il via dal Misano World Circuit il 6/7 maggio prossimi, anche un secondo equipaggio i cui componenti saranno ufficializzati nelle prossime settimane.