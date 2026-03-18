Presentata l’espansione del quartier generale IAME
Nel contesto della crescita del brand IAME nascono nuovi spazi dedicati alle aree istituzionali e operative, con focus sul reparto corse.
IAME Racing Department
Foto di: Korus Group
IAME, lo storico marchio italiano produttore di motori per kart, ha mostrato le prime immagini delle nuove aree, attualmente in costruzione, del proprio HQ. L’espansione consentirà alla sede di Zingonia di dotarsi di nuove aree dedicate alle relazioni istituzionali e con i clienti, ai reparti produttivi, agli uffici e, in particolare, alle attività del reparto corse, che grazie ai nuovi lavori potenzierà la propria capacità di gestione dei motori racing per i sempre più numerosi clienti di tutto il mondo.
Il passaggio dalle attuali strutture alle nuove permetterà di duplicare la capacità di gestione dei motori IAME, nel contesto di un impegno che già oggi vede il marchio italiano in grado di gestire oltre 150 unità per ogni week end di gara.
IAME Racing Department
Foto di: Korus Group
La struttura, interamente realizzata ex novo e già in fase di costruzione, sorge al fianco delle strutture IAME esistenti e sarà ad esse direttamente connessa, garantendo un significativo upgrade sia dal punto di vista operativo sia architettonico.
Grande attenzione è stata dedicata ad ogni dettaglio: dalla scelta del layout degli ambienti operativi e istituzionali, fino a quella dei materiali, con un utilizzo estensivo di vetro, legno e soluzioni ecosostenibili. L’intero progetto segue la filosofia caratteristica del gruppo Korus, di cui IAME fa parte: mettere a disposizione dei migliori talenti, i migliori spazi aziendali in cui esprimersi, con equilibrio costante tra le performance produttive e il benessere dei dipendenti.
IAME Racing Department
Foto di: Korus Group
Tra i principali beneficiari dei nuovi spazi vi sarà dunque il reparto corse, che potrà contare su layout dedicati alle intense attività di manutenzione e logistica, due nuove sale prova e una dotazione tecnica e tecnologica di primo livello, garantendo ai clienti di tutto il mondo il più alto livello di servizio sui prodotti, offerto direttamente dalla casa madre.
La nuova struttura, che verrà completata entro la fine del 2026, rappresenta non solo un passaggio di innovazione e di grande importanza nella storia del marchio IAME, ma si pone come punto di riferimento primario per la industry kart globale e sul panorama della meccanica italiana.
IAME Racing Department
Foto di: Korus Group
Un ruolo rafforzato anche dal posizionamento strategico della sede IAME, situata in una delle aree industriali più rilevanti del Paese, lungo importanti arterie di comunicazione e al centro di uno dei territori a più alta densità di kartodromi di alto livello al mondo.
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