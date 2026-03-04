A Monza in scena F1, GT World Challenge e Finali Lamborghini: ecco il calendario 2026

Il 2026 dell’Autodromo Nazionale Monza si preannuncia come un anno di grandi emozioni, con una serie di appuntamenti che abbracciano la tradizione, l’innovazione e il meglio del motorsport internazionale.

La stagione prenderà il via il 26 marzo quando l’Autodromo ospiterà il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità di grande fascino riservata alle auto storiche. Nel celebre impianto brianzolo si terranno le verifiche tecniche e sportive e le prime speciali, il cui percorso comprenderà anche l’iconico Anello Alta Velocità.

Il secondo appuntamento sarà in programma dal 30 aprile al 2 maggio, con il Porsche Club Suisse che tornerà ad animare il Tempio della Velocità, mentre a fine maggio saranno i grandi protagonisti del panorama GT a dare spettacolo sul leggendario circuito brianzolo: il 28 maggio si svolgeranno infatti i test ufficiali in vista del prestigioso GT World Challenge Powered by AWS, previsto dal 29 al 31 maggio.

Foto di: Erik Junius

Ci saranno anche serie GT e la Formula Regional

A emozionare il pubblico in pista, nel corso del fine settimana, ci saranno anche le gare e l’azione delle tre serie di supporto: la GT4 European Series, la GT2 European Series powered by Pirelli e il McLaren Trophy Europe.

Il mese di giugno vedrà la pista aprirsi ai giovani talenti delle monoposto: il 18 giugno si terranno i test ufficiali della Formula Regional European Championship e della Formula 4, mentre dal 19 al 21 giugno il primo ACI Racing Weekend porterà in circuito un programma fitto che comprende FIA Formula Regional, Formula 4, Campionato Italiano GT Endurance, TCR Italy e Porsche Carrera Cup Italia.

La settimana successiva sarà caratterizzata da un evento che è entrato a far parte della storia recente dell’Autodromo Nazionale Monza: il MIMO, Milano Monza Motor Show, in programma dal 26 al 28 giugno. Atmosfera nostalgica con il Monza Revival, previsto il 25 e 26 luglio, un appuntamento presente nel calendario di Masters Historic Racing e dedicato alla storia dell’automobilismo. Categoria regina le Formula 1 del passato che hanno contribuito a creare il mito del circuito lombardo.

Il mese si chiuderà il 29 luglio con i test ufficiali della Eurocup-3, che tornerà poi in azione in gara dal 31 luglio al 2 agosto. In pista le Dallara 326 (D326), spinte dal motore tre cilindri da 1,6 litri Toyota preparato da Tom’s. Il weekend sarà arricchito da altre categorie come la Prototype Cup Europe.

A settembre il momento clou: torna la F1

Il momento clou della stagione arriverà dal 4 al 6 settembre, quando l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026. La 97ª edizione della gara costituirà la 15ª tappa del Campionato del Mondo 2026. In pista anche i protagonisti di FIA Formula 2 e FIA Formula 3 (quest’ultima serie disputerà l’atto conclusivo) e il monomarca Porsche Mobil 1 Supercup.

Il 24 settembre andranno in scena i test ufficiali del GT Open, seguiti dal 25 al 27 settembre dalla gara della serie International GT Open. Gareggeranno anche i protagonisti di GT Cup Europe, Euroformula Open, Lotus Cup Italia: si tratta di serie di supporto che animeranno il fine settimana con duelli e battaglie all’ultimo respiro. In questo stesso fine settimana Monza vedrà il ritorno del TCR Europe Touring Car Series.

L’autunno proseguirà con il secondo ACI Racing Weekend, in programma dal 9 all’11 ottobre, che porterà in pista il Campionato Italiano GT Sprint, il Campionato Italiano Sport Prototipi, l’E4 Championship, il GT4 e il Campionato Italiano Autostoriche.

Il 19 e 20 ottobre si terranno i test ufficiali Lamborghini, con lo storico marchio di Sant’Agata Bolognese che sarà protagonista assoluto anche dal 22 al 25 ottobre: in quel fine settimana, infatti, andranno in scena le spettacolari Lamborghini World Finals. A chiudere la stagione sarà lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, previsto il 14 e 15 novembre, inserito quest’anno nel Circuit Rally Trophy, che porterà sul tracciato monzese le atmosfere tipiche dei rally in un evento sempre molto seguito da pubblico e piloti.

Monza oltre le competizioni: ci saranno appuntamenti tra sport e divertimento

L’Autodromo Nazionale Monza, come da tradizione, ospiterà anche eventi non legati al mondo dei motori, molti dei quali con il Patrocinio del Comune di Monza. Si inizierà domenica 8 marzo con l’11ª edizione della Run For Life, corsa podistica competitiva (da 21 o 10 km) e non competitiva (da 10 o 5 km). L’evento è organizzato da Socialtime Odv e inserito nel Calendario Nazionale della FIDAL e nel Global Calendar di World Athletics.

Il 14 giugno duplice appuntamento con Handcycling GP Monza PD3R e 46ª Marcia LILT (Corsa/Camminata di Solidarietà): la prima è organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana – Settore Paralimpico da Piccoli Diavoli 3ruote ASD ONLUS; la seconda dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (2,5 km, 5,8 km e 10 km i percorsi disponibili).

Il 4 ottobre si terrà la Monza21 Half Marathon curata da FollowYourPassion, mentre il 31 ottobre sarà la volta di 6 Ruote di Speranza: l’evento non-profit che da decenni combina motori, socialità e solidarietà è organizzato dalla UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione “Giovanni Bergna”.

Ogni appuntamento del calendario agonistico dell’Autodromo Nazionale Monza, motoristico e non, sarà arricchito da un articolato programma di attività dedicate al pubblico, pensate per rendere l’esperienza all’interno dell’impianto ancora più coinvolgente e accessibile.

Gli spettatori potranno usufruire di aree dedicate alle famiglie e ai più piccoli, proposte food & beverage, momenti musicali e iniziative di intrattenimento. Anche nei fine settimana privi di eventi agonistici, l’Autodromo proporrà una serie di attività e servizi a beneficio dei fruitori dell’impianto, confermando la propria vocazione a luogo vivo, aperto e centrale per il territorio.