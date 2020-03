MTS supera il Coronavirus con l'adozione di aule virtuali

MTS è avanti, è inarrestabile, non c’è ostacolo che le impedisca di restare in pista, nemmeno il Coronavirus.

L’ordinanza per cui sono state chiuse tutte le attività nelle zone rosse, e da ieri anche nel resto di Italia, ha colpito anche l’Autodromo di Monza e la scuola MTS, le cui porte resteranno chiuse almeno fino al 15 marzo. Lo staff però ha immediatamente reagito controsterzando e utilizzando la tecnologia, come solo MTS sa fare. A tutta tavoletta sono state messe a punto più aule virtuali grazie alle quali i docenti e anche gli insegnanti di prestigio che si trovano all’estero, tutti massimi esponenti del Motorsport, potranno svolgere le lezioni teoriche di meccanica auto e moto e di Performance Engineering in remoto, evitando qualsiasi tipo di contagio, a parte quello della passione sfrenata per i motori.

Marco Ventura, eccellenza del mondo del motociclismo, coordinatore e docente del corso di meccanica moto, terrà una lezione speciale su motore e messa in fase.

Molte le collaborazioni di prestigio, tra cui quella della McLaren, che non potendo essere presente con i suoi ingegneri, ha messo a disposizione della scuola gli strumenti didattici per poter svolgere la lezione dedicata al software Atlas. Sarà l’ingegnere Marco Fuga, performance engineer del team di Formula E Geox Dragon a tenere questa lezione speciale.

Anche Battistino Pregliasco e Mauro Felisatti, il primo Direttore Sportivo di AF corse, Team ufficiale Ferrari, il secondo Team Manager di Kessel Racing, saranno in collegamento con gli studenti del corso auto racing per una lezione sulla parte sportiva delle gare.