Formula 1 e Motorsport Network lanciano il più grande sondaggio per i fan della F1

Londra, 8 settembre 2021: Formula 1 e Motorsport Network hanno lanciato oggi il sondaggio globale per i tifosi della Fomula 1 2021 in collaborazione con Nielsen, volto a catturare le attuali opinioni dei fan della Formula 1 in tutto il mondo riguardo questo sport. Questo sondaggio dovrebbe essere il più grande per i tifosi del suo genere nello sport della F1, operando attraverso il sito web Motorsport Network Motorsport.com in 15 lingue.

Formula 1 e Motorsport Network lanciano il più grande sondaggio tra i tifosi di F1 al mondo Photo by: Motorsport.com

Ellie Norman, Direttore F1 o Marketing e Comunicazioni ha detto: "Capire ciò che i nostri fan vogliono e apprezzano della Formula 1 è il modo migliore per noi per prendere decisioni strategiche su dove portare questo sport perché rimanga coinvolgente e divertente per il nostro pubblico. Utilizzando la potenza di Motorsport Network, saremo in grado di raggiungere i fan in tutto il mondo, che ci forniranno preziose informazioni su ciò che il nostro pubblico vuole dal nostro sport e sulle aree che possiamo migliorare in futuro".

Oltre a identificare i piloti e gli autodromi preferiti dai fan, il sondaggio raccoglierà le loro opinioni su una vasta gamma di argomenti, tra cui le abitudini di visione, gli esports e i piani della F1 di avere il 100% di carburanti sostenibili nei prossimi anni. Mostrerà anche le tendenze di sviluppo negli atteggiamenti dei fan verso la Formula 1 ed evidenzierà la crescita di un pubblico più giovane e diversificato per questo sport.

Questo è il terzo sondaggio Global F1 Fan che Motorsport Network ha intrapreso, i primi due hanno avuto luogo nel 2015 e nel 2017, ciascuno con più di 200mila intervistati. I risultati del sondaggio di quest'anno saranno confrontati con i dati raccolti dai due sondaggi precedenti, con il sondaggio del 2017 che è considerato il più grande sondaggio intrapreso per qualsiasi forma di sport motoristico.

James Allen, il presidente di Motorsport Network, ha aggiunto: "Avendo completato un sondaggio nel 2015 con la FIA sulla Formula 1 e nel 2017 con il WEC, comprendiamo l'importanza dei sondaggi Fan Voice per i detentori dei diritti e gli organizzatori delle principali categorie di gare. Le informazioni raccolte da questo sondaggio ci permetteranno di conoscere meglio i fan e le loro opinioni, e di vedere quali cambiamenti sono avvenuti da quando Liberty Media ha preso le redini della Formula1, fornendo una migliore comprensione per valutare il successo dei cambiamenti implementati".

Il sondaggio globale dei tifosi della Formula 1, che è aperto a chiunque abbia più di 16 anni, durerà due settimane, a partire dall'8 settembre e fino al 22 settembre, e i risultati saranno pubblicati in vista del Gran Premio degli Stati Uniti, in programma a fine ottobre 2021.

Griglia di partenza 1 / 3 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, 2 / 3 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 3 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

