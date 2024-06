Cardo Systems presenta il PACKTALK PRO, una nuova era di sicurezza

Cardo Systems, leader mondiale nei sistemi di comunicazione wireless per motociclisti, è lieta di presentare il nuovissimo comunicatore super-premium: il PACKTALK PRO.

Il PACKTALK PRO introduce un inedito sistema di rilevamento urti che utilizza un sistema in tre parti. I sensori dell'unità percepiscono ciò che percepisce la testa, risparmiando il preziosissimo tempo di risposta quando è più necessario. L'App Cardo Connect aggiunge i parametri del telefono e comunica al cloud Cardo, oltre a informare i contatti di emergenza selezionati dall’utente, creando un sistema di rilevamento in caso di caduta unico e affidabile studiato appositamente per i motociclisti su strada.

La sicurezza è prioritaria per Cardo e tanto è stato fatto per garantire che il sistema sia il più robusto e preciso del settore. Cardo Systems ha commissionato numerosi crash test e ha condotto un'ampia e continua raccolta di dati sul campo da parte di numerosi motociclisti in tutto il mondo. Il sistema di rilevamento degli incidenti di Cardo si basa su un algoritmo di apprendimento continuo. Con migliaia di motociclisti Cardo in tutto il mondo che contribuiranno alla continua analisi dei dati e alla costante evoluzione del Sistema di rilevamento degli incidenti Cardo, le prestazioni della soluzione attuale sono solo l'inizio.

Alimentato da altoparlanti JBL da 45 mm di qualità superiore abbinati a un processore audio avanzato, il PACKTALK PRO offre un audio da arena, sia che si ascolti la musica preferita durante la guida sia che si parli con i compagni di viaggio. Inoltre, il PACKTALK PRO nero opaco si accende o si spegne automaticamente. Una volta attivato, il PACKTALK PRO si spegne quando è fermo e si riaccende durante il viaggio per garantire la massima durata della batteria.

"Il PACKTALK Pro è il dispositivo di comunicazione più avanzato che abbiamo sviluppato nella nostra storia", ha dichiarato Alon Lumbroso, amministratore delegato di Cardo System. "L'introduzione del rilevamento delle collisioni e degli avvisi di emergenza offre ai motociclisti un livello di sicurezza superiore, portando ad un nuovo livello quello che è già il sistema più avanzato e ricco di funzioni sul mercato".

"Per due decenni ci siamo impegnati a migliorare l'esperienza di guida e a far progredire il settore con innovazioni davvero importanti per i motociclisti e intendiamo mantenere questa posizione di leadership per molti anni a venire", ha dichiarato Lumbroso.

Il PACKTALK PRO riprende le caratteristiche della linea di comunicatori leader del settore di Cardo Systems. Comprende l'impermeabilità IP67, il Bluetooth 5.2, gli aggiornamenti software Over-The-Air, la ricarica rapida, l'USB type-C, la radio FM integrata, l'interfono Bluetooth universale e una garanzia di 3 anni.

Cardo Systems, PACKTALK PRO

Le caratteristiche principali includono:

- Rilevamento delle collisioni

Veglia silenziosamente sul motociclista quando è più necessario

- Accensione/spegnimento automatico

L'abbiamo configurato noi, così non dovrete farlo voi

- Montaggio ad aria

Supporto magnetico brevettato

- DMC di seconda generazione

Raggruppamento facile

Riparazione automatica

Il miglior suono dell'interfono.

- Sistema audio JBL con altoparlanti da 45 mm

Il suono è tornato!

Con un prezzo di listino di 459$ / 469,95€, PACTALK PRO sarà disponibile presso i rivenditori come confezione singola a partire dalla metà di giugno. In alternativa, è possibile ordinarlo direttamente sul sito www.cardosystems.com. Il PACKTALK EDGE continuerà a essere offerto insieme al PACKTALK PRO e sarà disponibile in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su Cardo Systems e sulla sua linea completa di dispositivi di comunicazione adatti a tutte le esigenze, visitate il sito cardosystems.com o partecipate alla conversazione su Facebook, X, Instagram, TikTok e guardate tutti gli ultimi video su YouTube.