"Road To Race Academy": realizzare il sogno di correre in F3 con un format TV

Arriva "Road To Race Academy", un innovativo format televisivo dedicato agli appassionati di motorsport che desiderano mettere alla prova le proprie abilità e competere per un'opportunità unica nel mondo delle gare automobilistiche. Il vincitore finale avrà l'onore di partecipare a una gara di Formula 3, che avrà luogo sull’iconico circuito di Monza il 4/6 ottobre 2024.

Il format nasce dalla volontà di Rosario Campagna, patron di Puresport, celebre azienda leader in Europa nel driving experience. La produzione del format sarà affidata alla casa di produzione Star-M, con Giovanni Mencarelli e Salvatore Barbato in qualità di autori e produttori esecutivi, con la collaborazione di Roberto Pisani. "Road to Race Academy" sarà trasmesso in esclusiva su MotorTrend, il canale tematico dedicato al mondo dei motori edito dal Gruppo Warner Bros. Discovery.

A presentare il talent sarà Mitch, co-conduttore del popolare programma radiofonico "Tutto Esaurito" su Radio 105, già autore e inviato de "Le Iene" e attualmente produttore e presentatore di "Scemi da Matrimonio", in onda su TV8 e NowTV.

Ben 1000 candidati si affronteranno una serie di selezioni rigorose, suddivise in diverse fasi. La competizione inizierà con gare di kart e i simulatori, passerà poi attraverso prove con vetture Drifting e GT da competizione. Solo i migliori 10 candidati riusciranno a superare tutte le prove e accederanno alla prestigiosa "Road To Race Academy".

Questa fase è particolarmente interessante, poiché permetterà ai partecipanti appassionati di simulazione di dimostrare se l'allenamento con i simulatori di guida può davvero fare la differenza nelle prestazioni su pista. I candidati avranno l'opportunità di dimostrare la propria abilità in ambienti virtuali altamente realistici prima di passare alle prove su veicoli reali.

L'accademia non è solo una scuola, ma un vero e proprio centro di eccellenza nel motorsport, supportata da nomi illustri del settore che agiranno come coach e mentori dei partecipanti e che includeranno Rosario Campagna, fondatore di Puresport, scuderia racing di Formula 3 e leader nel settore delle Driving Experience in Europa, nonché da Jarno Trulli, una vera leggenda italiana della Formula 1, vincitore del GP di Monaco nel 2004 e protagonista della Formula E. Completerà il panel Piero Longhi, un campione dell'automobilismo con oltre 35 anni di esperienza nel mondo delle corse, 3 campionati italiani Rally, e un numero incalcolabile di podi e vittorie.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare un programma che offre una piattaforma unica per gli appassionati di motorsport di tutto il mondo," ha dichiarato Rosario Campagna, ideatore del format e CEO della Puresport srl. "Il nostro obiettivo è scoprire e coltivare nuovi talenti, offrendo loro l'opportunità di realizzare il sogno di gareggiare in Formula 3. Con il supporto dei migliori esperti del settore, i nostri partecipanti avranno tutto ciò che serve per emergere".

Per maggiori informazioni, contattare:

press@roadtorace.it

0396066098

www.roadtorace.it