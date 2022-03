Formula 4 | Ecco i piloti Iron Lynx per il 2022

Carica lettore audio

Oggi, la scuderia italiana Iron Lynx ha mostrato il suo continuo supporto per la prossima generazione di talenti delle corse rivelando il suo programma per il prossimo Italian F4 Championship certified by FIA.

Tornata in squadra per il secondo anno, la pilota olandese della Ferrari Driving Academy (FDA) e vincitrice inaugurale delle FIA Girls of Track - Rising Stars, Maya Weug, sarà in pista per la stagione completa dell’Italian F4 Championship, oltre ad alcuni round ADAC F4, affiancata dall'astro nascente Ivan Domingues, che si unisce al team e passa alle monoposto per il 2022.

Il giovane pilota portoghese ha fatto molto bene negli ultimi mesi nel campionato F4 UAE.

Un'altra stella nascente e collega FIA Girls on Track - Rising Stars, Laura Camps Torras, si unirà al team dopo essere diventata la seconda donna dopo Maya Weug a diplomarsi alla Ferrari Driver Academy. La sedicenne spagnola riprenderà i test di F4 per il 2022.

La star del karting di 14 anni, Nicola Lacorte, si unirà all'entusiasmante formazione di Iron Lynx nel 2022, con il giovane italiano che affronterà i test di F4 e parteciperà agli ultimi round del Campionato italiano.

Il Team Principal di Iron Lynx, Andrea Piccini, ha dichiarato: “Dopo la buona stagione dell'anno scorso in Formula 4, il team Iron Lynx è pronto a fare ulteriori passi avanti con alcuni giovani talenti promettenti nel 2022.

Maya Weug tornerà per un altro anno e crediamo che abbia la capacità di migliorare ancora una volta la sua velocità dopo un 2021 positivo nella F4 italiana. Siamo anche felici di portare a bordo Ivan Domingues; ha ottenuto risultati interessanti e ha mostrato una buona velocità nel campionato F4 UAE il mese scorso e sarà una grande risorsa per la squadra.

Ci impegniamo a portare più giovani donne negli sport motoristici, con Laura Camps Torres che si unisce a noi come collaudatrice e pilota di sviluppo in Formula 4. È la piattaforma perfetta per lei per diventare una pilota ancora più completa.

Nicola Lacorte si unirà a noi per gli ultimi round del campionato italiano di F4 nel corso dell'anno e siamo lieti di svolgere un ruolo nei suoi progressi. A soli 14 anni, pensiamo che abbia un brillante futuro qui all'Iron Lynx".