MotoGP | Cancellate le prove del venerdì in Argentina!

Carica lettore audio

Motorsport.com ha riferito all'inizio di questa settimana che uno degli aerei cargo ha accusato un problema tecnico al Moi International Airport di Mombasa, in Kenya, e purtroppo questo cargo doveva trasportare il materiale di diverse squadra di MotoGP dall'Indonesia a Termas de Rio Hondo.

Secondo le indicazioni, la Ducati è quella che è stata colpita maggiormente da questa situazione, con il team ufficiale, il Gresini Racing e la VR46 che riceveranno il loro materiale in circuito con ampio ritardo.

Tuttavia, Dorna Sports ha confermato ora che sono stati addirittura due i voli colpiti da problemi, che hanno avuto impatto su tutte e tre le classi. E uno di questi non arriverà in Argentina prima di venerdì mattina.

Dorna ha rilasciato un comunicato, spiegando che un secondo aereo merci, che era già arrivato a Tucuman, in Argentina, è stato rimandato a Lombok, in Indonesia per raccogliere altro materiale, ma a sua volta ha accusato un problema meccanico durante una sosta.

Secondo quanto riferito da Dorna, parte del carico è ancora a terra a Mombasa, in attesa di ricambi dall'Europa e dal Medio Oriente necessari per riparare l'aereo, con la speranza di farlo decollare questa sera.

Visto che il programma avrebbe dovuto iniziare alle ore 9 locali di domani, ed il pochissimo tempo a disposizione, gli organizzatori hanno preso la decisione di cancellare tutta l'attività della giornata di venerdì.

MotoGP freight is arrived in Argentina Photo by: Argentina MotoGP

Tutte e tre le classi avranno quindi a disposizione due sessioni di prove libere nella giornata di sabato mattina, con la MotoGP che poi disputerà anche un terzo turno, della durata però di 30 minuti come la FP4, che precederà direttamente le qualifiche. Dunque, in tutte e tre le classi, l'accesso diretto alla Q2 sarà deciso in base alla classifica cumulativa della FP1 e della FP2.

Le qualifiche della classe regina si disputeranno quindi alle 17:05, quando in Italia saranno le 22:05. Per quanto riguarda la giornata di domenica, sono state allungate le sessioni dei Warm-Up di dieci minuti ciascuna, mentre l'orario delle gare è rimasto invariato. Di seguito, potete trovare il programma aggiornato completo:

Sabato:

FP1 Moto3 - 8:45-9:25 (13:45-14:25 italiane)

FP1 Moto2 - 9:40-10:20 (14:40-15:20)

FP1 MotoGP - 10:35-11:20 (15:35-16:20)

FP2 Moto3 - 11:35-12:15 (16:35-17:15)

FP2 Moto2 - 12:30-13:10 (17:30-18:10)

FP2 MotoGP - 13:25-14:10 (18:25-19:10)

Qualifiche Moto3 - 14:35-15:15 (19:35-20:15)

Qualifiche Moto2 - 15:30-16:10 (20:30-21:10)

FP3 MotoGP - 16:25-16:55 (21:25-21:55)

Qualifiche MotoGP - 17:05-17:45 (22:05-22:45)

Domenica:

Warm-Up Moto3 - 9:30-9:50 (14:30-14:50)

Warm-Up Moto2 - 10:00-10:20 (15:00-15:20)

Warm-Up MotoGP - 10:30-11:00 (15:30-16:00)

Gara Moto3 - 12:00 (17:00)

Gara Moto2 - 13:20 (18:20)

Gara MotoGP - 15:00 (20:00)