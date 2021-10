F4, Mugello: tris di pole per Joshua Dufek

Il nome che non ti aspetti, quello di Joshua Dufek, sul circuito del Mugello. Lo svizzero di Van Amersfoort mette dietro tutti nelle qualifiche del penultimo round stagionale e sorprende sul tracciato toscano migliorandosi giro dopo giro e fermando i cronometri in 1’47.690 nella prima sessione e in 1’47.339 nella seconda, conquistando la pole position anche per gara 3 grazie al secondo miglior tempo di 1’47.469.

In gara 1, così come in gara 3, Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) scatterà in prima fila, al fianco dello svizzero di Van Amersfoort Racing. In seconda fila, per la prima gara che scatterà domani alle 13.55 ci saranno Sebastian Montoya (Prema Powerteam) e il leader di campionato Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing) che ha chiuso con lo stesso, identico, tempo di Joshua Durksen (Muecke Motorsport), ma scatterà davanti al paraguaiano, avendo ottenuto il suo miglior risultato precedentemente.

La terza fila sarà completata dal tedesco Tim Tramnitz (US Racing), secondo in classifica generale e costretto a recuperare terreno. Un solo millesimo separa Tramnitz da Kirill Smal (Prema Powerteam) che scatterà in quarta fila assieme al suo connazionale Nikita Bedrin (Van Amersfoort Racing), migliore tra i rookie. A chiudere la top 10 della prima qualifica Santiago Ramos (Jenzer Motorsport) e Andrea Kimi Antonelli (Prema Powerteam), secondo tra i rookie davanti a Francesco Braschi (Jenzer Motorsport).

In gara 2 sarà nuovamente Dufek a scattare davanti a tutti, ma al suo fianco ci sarà il suo compagno di squadra Oliver Bearman, a soli 73 millesimi dal poleman. Seconda fila, ancora una volta, per Sebastian Montoya che verrà affiancato da Leonardo Fornaroli. In terza fila scatteranno Kirill Smal e Joshua Durksen, particolarmente a suo agio sul tracciato toscano. In quarta fila, invece, Nikita Bedrin e Tim Tramnitz precederanno Andrea Kimi Antonelli e Bence Valint.

In gara 3 Dufek - Fornaroli dovranno guardarsi le spalle da Joshua Durksen e Oliver Bearman, mentre la coppia Prema Powerteam Montoya - Smal scatterà dalla terza fila.

Domani alle 13.55 il via di gara 1. Domenica alle 9.40 e alle 15.40 le altre due gare del penultimo round stagionale.