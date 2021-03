Lynn sta bene e non ha lesioni dopo l’incidente di Diriyah

Alex Lynn stava lottando per la 14esima posizione con la Jaguar di Mithc Evans al 26esimo dei 29 giri dell’E-Prix di Diriyah, quando i due sono scontrati sul lungo rettilineo dopo la Curva 17. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso rilasciate dalla Formula E mostrano la Mahindra di Lynn che finisce sopra la monoposto di Evans, che si capovolge prima di scivolare fuori dalla pista nella via di fuga della Curva 18.

Dopo che la macchina si è fermata, il pilota inglese è stato portato immediatamente all’ospedale con l’ambulanza, dove è stato accompagnato da Dilbagh Gill, team principal di Mahindra Racing, ma è stato dimesso la sera stessa dopo i risultati della TAC.

La gara è proseguita in regime di FCY subito dopo l’incidente, prima che fosse fatta uscire la Safety Car. Dopo un’interruzione lunga, è stata presa la decisione di non far ripartire la gara quando mancavano tre minuti al termine. Così Sam Bird, ex compagno di squadra di Lynn in Virgin Racing ed ora pilota Jaguar, è stato dichiarato vincitore.

Lynn ha parlato a meno di 48 ore dall’incidente tramite un video messaggio sul canale ufficiale Twitter di Mahindra, affermando di sentirsi pronto a mettersi alle spalle l’incidente e a concentrarsi sul prossimo round, in programma a Roma ad aprile: “Ciao a tutti, voglio solo inviare un piccolo messaggio dopo la gara di sabato sera. Inutile dire che è stato un finale più drammatico di quanto sperassi”.

“Ma per prima cosa, sto bene al 100%, non ho alcun tipo di infortunio – prosegue Lynn – Quindi voglio ringraziare il mio team Mahindra, la FIA e anche la Formula E per far sì che le macchine che guidiamo siano estremamente sicure. Seconda cosa, ringrazio moltissimo tutti voi per i messaggi che mi avete inviato. Sono davvero emozionato da alcune cose che mi avete detto e lo apprezzo molto. Quindi, da ora si pensa a prepararsi per Roma, che sarà fra qualche settimana. Voglio massimizzare questa Mahindra così veloce che mi è stata data e non vedo l’ora di farlo”.

Lynn non è riuscito a prendere punti nella doppietta di Riyadh dopo l’incidente con Bird alla prima curva di Gara 1, un contatto per cui gli sono state inflitte tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza alla gara successiva. Il team Mahindra è attualmente 11esimo nella classifica dei team con sei punti, ottenuti grazie al settimo posto di Alexander Sims di domenica.