Formula E | Mahindra conferma le trattative con Abt per la Gen3

Da tempo si vocifera che Mahindra voglia siglare un accordo con Abt, l'ex factory team Audi, che tornerà in Formula E l'anno prossimo come struttura indipendente dopo il ritiro shock della Casa tedesca al termine della stagione 2020/21.

A differenza del precedente periodo in FE, dalla prima alla settima stagione, quando inizialmente produceva il proprio gruppo propulsore prima di trasformarsi nella squadra ufficiale Audi, Abt si rifornirà di hardware e software da un fornitore esterno quando la Gen3 debutterà nella prossima stagione.

Il team principal del team Abt, Thomas Biermaier, ha partecipato all'E-Prix di Roma ad aprile di quest'anno ed è stato visto chiacchierare nel paddock con il capo di Mahindra, Dilbagh Gill, alimentando le voci di un legame tra le due squadre.

Gill ha ora rivelato di essere in trattativa con diversi team per la nona stagione e rimane ottimista sulle possibilità di Mahindra di assicurarsi un cliente per il propulsore per la prima volta nella serie.

"Mahindra sta parlando con più di una struttura per avere un team clienti e direi che siamo relativamente fiduciosi di poterne avere uno nella Gen3", ha detto Gill a Motorsport.com prima dell'E-Prix di Jakarta, il primo della storia in Indonesia.

Alla richiesta di confermare se Abt è uno dei team con cui ha parlato, Gill ha risposto: "Sì, abbiamo parlato con Abt e Thomas, tra gli altri".

Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Oliver Turvey, NIO 333 Racing, NIO 333 001 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

I costruttori di Formula E otterranno dei giorni di test extra rispetto a quelli loro assegnati se forniranno i propulsori ai team clienti nell'era Gen3, cosa che dovrebbe incentivarli a collaborare con altre squadre.

Tuttavia, Gill afferma che l'aggiunta di tempo in pista è solo una parte del motivo per cui Mahindra è desiderosa di espandere la propria presenza sulla griglia di partenza come costruttore in vista di un'importante revisione dei regolamenti l'anno prossimo.

"È uno degli incentivi, ma non è l'unico fattore decisionale", ha spiegato Gill.

"Ci sono diversi fattori decisionali. Uno di questi è, ovviamente, l'esecuzione di test supplementari. Un altro è rappresentato dai dati extra ottenuti lavorando a stretto contatto con un team di grande successo".

"Infine, ma non per questo meno importante, è anche la possibilità di andare in pista e lavorare insieme con quattro vetture. Questa parte sta diventando un modello in Formula E con tutti i costruttori".