Formula E | Gen4: si discute di batterie, trazione integrale e aero

Dopo la presentazione della nuova vettura Gen3 allo Yacht Club di Monaco, che farà il suo debutto nella stagione 2022-23, diversi costruttori all'interno e all'esterno della Formula E hanno discusso delle future direzioni del campionato dopo le regole della terza generazione.

Reigle, che venerdì è stato confermato come membro del consiglio di amministrazione dell'azienda di tecnologia per il motorsport Griiip, ha spiegato che i costruttori coinvolti hanno condiviso la maggior parte dei punti di discussione sulla direzione futura del campionato.

Ha aggiunto che qualsiasi cambiamento tecnologico dovrà essere affrontato con un budget cup che deve garantire che i costruttori possano continuare a partecipare senza che i costi diventino fuori controllo.

"Quello che abbiamo fatto a Monaco è stata la sessione Gen4, non mi piace chiamarla così, ma si è trattato di discutere del futuro della mobilità elettrica, del futuro della Formula E", ha detto Reigle a Motorsport.com.

"E l'idea era quella di cercare di restringere il campo della conversazione sullo sviluppo tecnico, perché volevamo ascoltare i costruttori su ciò che è importante per loro".

"Anche noi abbiamo delle opinioni ed è nostro compito, in ultima analisi, bilanciare le esigenze dei costruttori con la proposta sportiva e con quella dei tifosi. In parole povere, tutti vogliono la stessa cosa, giusto? Vogliono un grande campionato e vogliono più tifosi".

"Abbiamo anche avuto un certo numero di costruttori che non fanno parte del campionato, che sono venuti all'incontro di Monaco e poi abbiamo avuto un certo numero di costruttori che non sono venuti a Monaco, che hanno comunque detto: 'Vogliamo parlare con voi della vostra tabella di marcia'".

"Non credo che tutti si aspettino che tutte le loro idee rientrino nel programma, ma è importante assicurarsi che siano ascoltate e che riflettano una discussione collettiva".

"Stiamo riscontrando un certo interesse per il ciclo - che chiamerò Gen4 - dal 2026 in poi, e ci chiedono: 'Qual è l'ambito di sviluppo e come possiamo partecipare?'.

"Una volta stabilito il budget cap, potremo discutere in modo molto razionale con i costruttori su ciò che è importante".

Reigle ha spiegato che le discussioni hanno contribuito a isolare alcuni dei desideri più pressanti dei costruttori per il futuro del campionato oltre la Gen3, e ha identificato tre aree con il maggior "slancio", tra cui l'apertura della tecnologia delle batterie.

Il direttore di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, aveva precedentemente dichiarato che il costruttore desiderava che la tecnologia delle batterie di Formula E fosse in qualche modo aperta, anche se il responsabile tecnico di NIO 333, Duncan Laycock, aveva avvertito che ciò avrebbe potuto creare un maggiore divario tra le squadre.

Tuttavia, Reigle sostiene che in teoria la batteria potrebbe essere aperta solo in minima parte, sia per quanto riguarda l'offerta di un'ulteriore gamma di fornitori sia per quanto riguarda i sistemi di gestione dell'energia.

"Le tre aree in cui credo ci sia più slancio, e non direi consenso, ma una sorta di interesse comune sono la batteria, il gruppo propulsore e l'aerodinamica", ha aggiunto.

"Non sono un ingegnere, ma non si tratta necessariamente dell'intera batteria: potrebbe essere il sistema di gestione dell'energia. Quindi c'è la batteria, il gruppo propulsore anteriore e l'eventuale trazione integrale. Trazione integrale sempre o trazione integrale solo in parte".

"Quindi sicuramente la propulsione sull'asse anteriore e poi la carrozzeria. Nessuno vuole entrare in un gioco di aerodinamica, ma se si hanno delle tolleranze, l'idea che una Porsche abbia un aspetto diverso da quello di una Jaguar penso che possa essere interessante".

Reigle ha anche spiegato il suo nuovo ruolo alla Griiip - un'azienda che si occupa di raccolta dati e strumenti di analisi nel DTM - affermando: "La responsabilità principale sarà quella di collaborare con Tamir Plachinsky, il fondatore, e con il suo team, per aiutarlo a individuare le opportunità e le modalità di lancio sul mercato, oltre che per fornirgli una sorta di consulenza in qualità di CEO".