Formula E | La Porsche ingaggia Da Costa per sostituire Lotterer

Il campione 2019-20 ha lasciato la DS Techeetah dopo la gara conclusiva di questo fine settimana a Seul, e farà coppia con Pascal Wehrlein, che è stato confermato dalla Casa tedesca.

Da Costa è entrato in Formula E con la squadra Amlin Aguri nel 2014, passando poi al team Andretti nel 2016, prima del suo legame con BMW.

Dopo che Lotterer si è trasferito alla Porsche per la prima stagione della squadra tedesca in Formula E nel 2019-20, Da Costa è passato alla Techeetah, nata dall'acquisizione del team Aguri da parte della società mediatica cinese SECA.

Quell'anno ha vinto il titolo in una stagione interrotta dalla pandemia con 158 punti, dopo aver vinto due delle sei gare di Berlino.

"È come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di iniziare a vincere delle gare per questa squadra", ha dichiarato Da Costa.

"Sono stato battuto da una Porsche molte volte nella mia carriera, e non solo in Formula E, quindi so che Porsche fa di tutto per vincere. È nel DNA del marchio".

"Condivido la stessa ambizione e non vedo l'ora di legare con il team e di lavorare insieme per garantire un inizio di successo nell'era Gen3".

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Da Costa ha vinto una sola gara nel 2021-22, conquistando il successo nella seconda gara di New York, ma è stato in pole position due volte, a Marrakech e nella finale di Seul.

Si è piazzato all'ottavo posto in classifica, ma a soli 22 punti dal compagno di squadra Jean-Eric Vergne, che ha chiuso al quinto posto.

"Non vediamo l'ora di lavorare con Antonio", ha dichiarato Florian Modlinger, responsabile di Porsche in Formula E.

"Lo conosco da avversario in molti campionati e ho molto rispetto per lui a livello personale. È incredibile quello che ha già raggiunto in Formula E".

"Faremo del nostro meglio per dargli una vettura Gen3 competitiva in modo che possa lottare per vittorie e titoli. Il team non vede l'ora di dargli il benvenuto".

Porsche diventerà per la prima volta anche un fornitore in Formula E nella prossima stagione, poiché fornirà al team Andretti i suoi propulsori Gen3.