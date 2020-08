Formula E, Berlino 5, Libere 1: Gunther sugli scudi

Questa mattina ha preso il via il penultimo appuntamento della stagione 2019/2020 di FIA Formula E con l'E-Prix di Berlino 5. Nel primo turno di prove libere a ottenere il miglior tempo è stato Maximilian Gunther al volante della BMW Andretti in 1'16"251.

Ricordiamo che il Tempelhof Airport di Berlino, luogo in cui si sta correndo, ha un layout differente rispetto a quello usato nelle gare precedenti. Il tedesco della BMW è riuscito a staccare di appena 9 millesimi di secondo la Nissan e,dams di Oliver Rowland.

Il britannico è tornato a occupare le posizioni di vertice come ha fatto a sprazzi nel corso dei primi 4 appuntamenti di Berlino. Peccato che non sia quasi mai riuscito a farlo nei turni importanti, ossia in qualifiche e gara.

Molto bene Rene Rast, il quale ha portato la prima Audi al terzo posto, mentre il compagno di squadra Lucas Di Grassi continua a non eccellere in prestazione pura non andando oltre il sesto posto.

Tra le due Audi c'è la Envision Virgin di Robin Frijns e la prima DS Techeeetah, quella del neo-campione Antonio Felix Da Costa. Il portoghese potrà correre a mente libera dopo aver conquistato il titolo domenica, così come il team non avrà necessità di ottenere risultati particolari avendo già trionfato nel campionato dedicato ai team.

Settimo crono per Sam Bird con la seconda Envision Virgin davanti alla prima Jaguar, quella di Mitch Evans. Chiude la Top 10 Edoardo Mortara con la Venturi. Tom Blomqvist, che in queste 2 gare sostituirà James Calado in Jaguar, ha esordito con il team firmando il sedicesimo tempo dietro alla Mercedes di Stoffel Vandoorne e alla Porsche dello svizzero Neel Jani.