Formula E, Berlino 3, Libere 1: Felix Da Costa è inarrestabile

Antonio Felix Da Costa sembra avere proprio l'intenzione di chiudere i discorsi in questa giornata e vincere così il primo titolo della carriera da quando corre in FIA Formula E. Il pilota del team DS Techeetah ha ottenuto il miglior tempo assoluto anche nel turno di libere dell'E-Prix di Berlino 3.

Antonio ha fermato il cronometro in 1'06"831 che ha permesso lui di tenersi alle spalle tutto il resto dei concorrenti, lanciando messaggi inequivocabili ai primi inseguitori nella classifica generale piloti che, però, sono ormai distanti anni luce da lui.

Se il portoghese ha firmato per l'ennesima volta il miglior tempo al Tempelhof Airport Circuit di Berlino, Jerome D'Ambrosio è stato bravo a firmare un secondo tempo inaspettato, più lento di appena 84 millesimi rispetto a Felix Da Costa.

Terzo tempo per un Edoardo Mortara - pilota del team Venturi - che nelle prime fasi del turno era apparso in grande spolvero. Lo svizzero è stato poi superato da Felix Da Costa e D'Ambrosio, non riuscendo ad abbattere il muro dell'1'06" come invece hanno fatto i due rivli.

Dietro al ginevrino si è piazzato Sam Bird (Virgin), bravo a mettersi alle spalle la Mahindra di Alex Lynn e la prima Porsche, quella di Neel Jani. La prima Mercedes è invece quella di Stoffel Vandoorne, ottavo assoluto.

Chi ha faticato notevolmente è stato Lucas Di Grassi, fermo al 14esimo posto con l'Audi. Il pilota brasiliano ha faticato molto a causa del sovrasterzo. Questo lo costringerà a fare un lavoro d'affinamento del set up della vettura in vista del prossimo turno di libere, previsto dalle ore 11:45.