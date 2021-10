Van Amersfoort Racing entra in F3 al posto di HWA dal 2022

Grandi novità in Formula 3 per il triennio 2022 - 2024. Gli organizzatori della categoria hanno annunciato oggi i 10 team che prenderanno parte alla serie nei prossimi tre anni ed a stupire in positivo è stato l'ingresso di un team storico come il Van Amersfoort Racing.

La squadra olandese, inspiegabilmente esclusa per il triennio concluso quest'anno, prenderà il posto del team HWA Racelab che sino ad ora non ha mai brillato se non in rare occasioni come, ad esempio, in Gara 2 in Ungheria grazie ad una prestazione notevole da parte di Matteo Nannini.

Anche per i prossimi tre anni, quindi, saranno garantite 30 vetture in griglia di partenza ed a partire dalla prossima stagione i piloti della Formula 3 torneranno a disputare i weekend di gara con 2 corse e l'inversione della griglia valida solo per Gara 1.

Joey Mawson, Van Amersfoort Racing, Dallara F317 - Mercedes-Benz Photo by: FIA F3 / Suer

Le squadre che parteciperanno al prossimo campionato saranno quindi: ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, Charouz Racing System, Hitech Grand Prix, Jenzer Motorsport, MP Motorsport, PREMA Racing, Trident e Van Amersfoort Racing.

Bruno Michel ha commentato: "Per il prossimo ciclo triennale abbiamo deciso di rinnovare la nostra fiducia a nove dei nostri attuali team. Sono con noi da molti anni e hanno dimostrato il loro valore, la loro competenza e la loro professionalità".

"Vorrei dare il benvenuto a Van Amersfoort Racing nella lista delle squadre selezionate. Il loro successo in altre categorie li rende una bella aggiunta alla nostra griglia. Sono sicuro che si adatteranno rapidamente alle richieste e alle sfide del nostro campionato".

"Infine, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare HWA RACELAB per il loro impegno in Formula 3 nelle ultime tre stagioni durante le quali hanno ottenuto quattro vittorie e 10 podi".