Logan Sargeant debutta in F2 a Jeddah con HWA Racelab

Non sarà soltanto Clement Novalak ad esordire in Formula 2 in questo finale di stagione. Oltre al pilota francese, che debutterà con il team MP Motorsport negli ultimi due round del 2021 per poi essere impegnato full time nella categoria propedeutica il prossimo anno, sarà presente a Jeddah anche Logan Sargeant.

Il pilota americano, reduce da una terza positiva stagione in Formula 3, sarà al volante della monoposto #22 del team HWA Racelab prendendo così il posto precedentemente occupato da Jake Hughes.

Sargeant, recentemente entrato nella Academy della Williams, ha bene impressionato negli ultimi due anni trascorsi in Formula 3. Dopo un 2019 particolarmente complicato trascorso con i colori del team Carlin, lo statunitense si è legato alla Prema nel 2020 riuscendo a restare in lotta per il titolo con Piastri e Pourchaire sino all’appuntamento conclusivo del Mugello.

Logan Sargeant, Charouz Racing System Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Per il 2021 sembrava che Sargeant fosse costretto ad abbandonare le monoposto per mancanza di budget, ma poco prima del via della stagione di Formula 3 è stato chiamato dal Charouz Racing System diventando il faro della scuderia ceca.

L’americano, unico pilota della squadra a disputare tutti gli appuntamenti in calendario, ha chiuso la stagione in settima posizione ottenendo una vittoria e salendo sul podio in quattro occasioni.

Sargeant, inoltre, si è rivelato determinante per consentire al Charouz Racing System di chiudere in quinta piazza nella classifica riservata ai team. Dei 127 punti complessivi fatti segnare dalla scuderia ceca, ben 102 sono stati ottenuti dallo statunitense.

Le prestazioni di rilievo ottenute al volante di una monoposto appartenente ad un team non di prima fascia hanno attirato le attenzioni della Williams che ha deciso di farlo entrare con merito nella sua Academy.

Non è ancora stato comunicato se Sargeant prenderà parte anche all’ultimo appuntamento conclusivo di Abu Dhabi.

Per il team HWA Racelab si tratta dell’ennesimo cambio di pilota in questo 2021. La monoposto #22 della scuderia tedesca è già stata affidata quest’anno a Matteo Nannini, Jack Aitken e Jake Hughes.