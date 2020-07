F3, Ungheria, Libere: Trident al top con Beckmann e Zendeli

Sul tracciato dell’Hungaroring sono iniziate le attività del terzo round della Formula 3 con le prove libere ed a mostrare subito i muscoli è stato il team Trident, scuderia decisamente in palla in questo inizio di stagione, grazie a David Beckmann e Lirim Zendeli.

I due tedeschi della scuderia italiana hanno fatto segnare il primo ed il secondo crono di riferimento nella fase finale del turno, con Beckmann autore del miglior tempo in 1’31’’839 e Zendeli subito dietro con un gap di soli 10 millesimi.

I distacchi tra i primi tre sono stati davvero contenuta e la dimostrazione è arrivata da Sebastian Fernandez, come sempre molto veloce sul giro singolo, autore del terzo crono di giornata con un gap dalla vetta di 31 millesimi.

Ha fatto valere la sua grande esperienza, ed il suo grande feeling con il tracciato di Budapest, Jake Hughes autore del quarto tempo in 1'31’’948, mentre Liam Lawson, in cerca di riscatto dopo il grave errore commesso nella scorsa Gara 2, è stato il primo a non scendere sotto il muro del minuto e trentuno chiudendo alle spalle di Hughes e con 237 millesimi di ritardo dalla prestazione di riferimento.

Dopo aver ottenuto il primo successo nella serie, diventando anche il più giovane vincitore della categoria, Theo Pourchaire ha confermato il buon momento di forma ottenendo il sesto crono in 1’32’’113 precedendo l’unico pilota del team Carlin presente in top 10, Cameron Das, ed un Jack Doohan finalmente in luce anche se in ritardo di oltre 4 decimi dalla vetta.

Richard Verschoor ed Alexander Smolyar hanno completato la top ten, mentre fuori dai primi dieci hanno chiuso i tre piloti della Prema.

Sia Piastri che Vesti che Sargeant non hanno però provato la simulazione di qualifica e per l’attuale leader del campionato si sono anche verificati degli inconvenienti tecnici che gli hanno fatto perdere buona parte del turno iniziale.

I pilota della Formula 3 torneranno in pista alle 14:05 per disputare la sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza di Gara 1.