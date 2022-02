F3 | MP Motorsport annuncia Kush Maini per la stagione 2022

Carica lettore audio

Il team MP Motorsport ha completato la sua line-up per la stagione 2022 di Formula 3. Al fianco del confermatissimo Caio Collet e dell’esperto Alexander Smolyar – che disputerà così il terzo anno consecutivo nella serie – la squadra olandese ha annunciato oggi l’ingaggio di Kush Maini.

L’indiano, fratello di minore dell’ex pilota F2 Arjun, ha debuttato in monoposto nel 2016 disputando la Formula 4 italiana per restare nel campionato tricolore sino al 2017. Successivamente è passato in Formula 3 britannica ed in Formula Renault Eurocup.

Lo scorso anno Maini ha corso in Asian F3 con il Mumbai Falcons ed ha anche preso il via nel WEC al volante di una LMP2 in occasione della 6 Ore del Bahrain.

“Sono entusiasta di unirmi al team MP Motorsport per la mia stagione di debutto in F3. Nel 2021 la squadra ha dato prova di essere un team vincente ed è stata l’unica i cui due rookie sono riusciti a concludere il campionato in top 10”.

“Questo dimostra l’abilità nel guidare i debuttanti per esprimersi al meglio. Non vedo l’ora di arrivare in Bahrain per la prima sessione di test e la prima gara della stagione”.

Sander Dorsman, team principal di MP Motorsport, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Kusk nel nostro team di F3. Negli scorsi anni ha dimostrato di adattarsi molto bene alle categorie di F3 regionali ed adesso è arrivato per lui il momento di fare questo salto”.

“Sono certo che abbiamo un buon mix di piloti con lui, Alex e Caio e faremo del nostro meglio per aiutarlo a brillare in occasione dei nove weekend di gara di questa stagione”.