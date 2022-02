F3 | Brad Benavides è il secondo nome di Carlin per il 2022

Carica lettore audio

Continua a prendere forma la line up del team Carlin in Formula 3. Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Zak O’Sullivan, entrato a far parte anche della Academy Williams, il team inglese ha svelato il nome del secondo pilota che disputerà la stagione 2022: Brad Benavides.

Per il ventenne nato in Florida l’ambiente del team Carlin non è nuovo. Benavides, infatti, ha già avuto modo di indossare i colori della scuderia britannica lo scorso anno quando a metà stagione ha abbandonato il campionato di Formula Regional European per passare in Euroformula Open.

A Valencia, in occasione dei test di fine anno, Benavides ha disputato il primo ed il terzo giorno di prove sempre al volante di una monoposto del team Carlin lasciando una buona impressione ai responsabili della squadra.

“Sono sempre stato un fan sfegatato delle corse ed adesso ho nelle mie mani una occasione incredibile. Allo stesso tempo mi sento come se i miei obiettivi più importanti siano davvero vicini come non mai. Darò il massimo in questa stagione per fare in modo che sia un anno di cui andare fieri”.

Trevor Carlin ha speso parole incoraggianti per il nuovo arrivato: “Brad è ancora un pilota giovane all’inizio della sua carriera. Fare questo passo in Formula 3 al secondo anno di corse in Europa sarà impegnativo, ma ha un atteggiamento fantastico sia dentro che fuori la macchina”.

“Siamo felici che abbia scelto di rimanere con noi per questo nuovo capitolo della sua carriera e non vediamo l’ora di iniziare i test in Bahrain il mese prossimo”.

Piloti e team della Formula 3 si troveranno sul tracciato di Sakhir dal 2 al 4 marzo per disputare la prima sessione di test stagionali in previsione dell’avvio del campionato che avverrà, sempre sullo stesso circuito, nel weekend dal 18 al 20 marzo.