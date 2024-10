Ferrari Q | Imola, Coppa Shell - AM: ecco i 6 piloti in Superpole

Le Qualifiche della Coppa Shell AM sono state teatro di una prova ufficiale completamente bagnata dalle condizioni meteo molto difficili. La pioggia ha reso il turno complicatissimo, addirittura bloccato per alcuni minuti per l'impraticabilità del tracciato.

Pochi istanti dopo il via delle Qualifiche, infatti, la Direzione Gara ha deciso di esporre immediatamente la bandiera rossa. Due 296 (una, per altro, è la numero 171 di Andrea Levy) sono finite contro il muro interno, vicino alla staccata della variante del Tamburello.

Dopo un'interruzione di circa 15 minuti, la qualifica è ripresa con una pista meno insidiosa, ma comunque bagnata e non incline a perdonare gli errori.

Giro dopo giro, la pista è andata migliorando, imponendo così ai piloti di rimanere fuori e girare con costanza. A bandiera a scacchi ormai esposta, Erik Cheung ha ottenuto il miglior tempo, risultando l'unico capace di abbattere il muro dell'1'56".

1'55"728 per il pilota del team Formula Racing, bravo a staccare di 389 millesimi di secondo Roland Hertner (Gohm Motorsport), il quale sembrava ormai certo del miglior crono delle Qualifiche.

Terza posizione per Shair, il quale ha preceduto Zois Skrimpias, Jan Sandmann e Henrik Kamstrup. Questo, dunque, sono i piloti che hanno avuto accesso alla Superpole di questo pomeriggio, ossia coloro che andranno a giocarsi la pole per la Finale Mondiale Ferrari Shell AM nella giornata di domani.

Si tratta di 6 piloti provenienti dalla Shell AM Europe, mentre quasi tutti i piloti della sezione North America hanno faticato maggiormente e si sono trovati molto indietro nella classifica finale.

Andreas Koenig, pilota del team Ghom Motorsport, è stato il primo fuori dalla Superpole di questo pomeriggio per aver ottenuto il settimo posto davanti a Shintaro Akatsu (Ineco), Stephen Earle (Kessel Racing) e Norikazu Shibata (Cornes Osaka).

Aggiornamento: a causa delle avverse condizioni meteo, le Superpole sono state annullate. La griglia di partenza delle Finali Mondiali di domani è stilata dalla classifica di queste qualifiche che potete consultare qui sotto.

Finali Mondiali Ferrari 2024 - Qualifiche Shell AM - Classifica