Ferrari Challenge North America | Imola, Gara 2: Medler, Cook, Marsten e Monteforte campioni

Dylan Medler ha vinto Gara 2 del Ferrari Challenge North America, trionfando nell'ultimo appuntamento svolto all'Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Grazie a questo successo, il pilota del team The Collection ha anche vinto il titolo della classe Pro. Brian Cook è campione Pro-Am e Roger Monteforte, titolato in Shell-AM.

Dylan Medler (The Collection) scatta al meglio prendendo il comando su Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), secondo, e Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida), terzo. Nelle prime battute della gara bel duello tra Medler e Perrina per la leadership. Subito staccato, invece, Perez Companc.

Brian Cook, invece, ha preso la testa della classe Pro-Am davanti a Frank Szczesniak. Nella classe Shell, Rey Acosta è leader con un grande margine sui diretti rivali, addirittura settimo assoluto, mentre Jeffrey Nunberg ha colto subito la vetta della classe Shell-AM.

A 10 minuti dal termine, la DIrezione Gara ha imposto l'ingresso della Safety Car per via di un'uscita di pista di Al Hegyi (Ferrari of Newport), congelando così la posizioni, ma azzerando i distacchi. Questo ha portato a una parte finale di gara molto più interessante.

A 5 minuti dal termine la Safety Car è rientrata ai box, lasciando così ai piloti le ultime schermaglie per cercare di vincere gara e titoli delle rispettive categorie.

La Safety Car, però, è tornata in pista immediatamente a causa di un contatto in cui Eric Marston ha avuto la peggio, finendo fuori pista, insabbiato. Un colpo di scena per la classifica Shell, perché in questo modo Bernier è finito davanti al pilota del team Ferrari of Westlake.

Al termine della corsa, però, Marston è risultato classificato e, andando a punti e quindi portando a casa i punti necessari per vincere il titolo di categoria.

Ferrari Challenge North America - Classifica Gara 2