Ferrari Q | Imola, Coppa Shell & 488: Kirchmayr e Wietlisbach al top

Qualifiche bagnate anche per la Coppa Shell & 488, con la pioggia che ha bloccato per ben due volte la sessione per via della pista allagata. La prima classe a entrare in pista è stata quella dedicata alle 488.

Wietlisbach, pilota del team CDP - D&C Racing, ha firmato il miglior tempo in 2'00"983, precedendo di mezzo secondo il tedesco Schomer. Wietlisbach è stato l'unico pilota ad abbattere il muro dei 2'01", ma i tempi sono stati generalmente alti per via della grande quantità di acqua scesa sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Schomer, assicuratosi il secondo posto, ha provocato la terza bandiera rossa della sessione a 21 secondi dalla fine delle qualifiche per essere finito fuori pista, bloccato nella sabbia con la 488 del team Ferrari Katowice.

Fontana, terzo, ha messo alle proprie spalle Komarov, Pittorri, Shair, Frascaro e Lindroth, chiudendo la lista delle 488 che andranno a giocarsi la Superpole di questo pomeriggio.

Finito il turno delle 488, è arrivato quello della Coppa Shell, con Ernst Kirchmayr che ha centrato il miglior tempo in 1'58"642, più rapido di appena 99 millesimi di secondo rispetto a Dhillon e Bernier.

Acosta e Nussbaumer, altri grandi protagonisti dell'ultimo atto del Ferrari Challenge svolto sempre a Imola, hanno completato le Qualifiche al quarto e quinto posto davanti a Fons Scheltema. Quest'ultimo è stato anche protagonista di un'escursione fuori pista, ma è stato bravo e fortunato a evitare le barriere.

La quarta bandiera rossa, andando in ordine temporale, l'ha provocata Green uscendo alla prima della Rivazza e rimanendo bloccato nella sabbia. I commissari di pista hanno rimosso la vettura e la sessione è ripartita pochi minuti più tardi.

Qualche minuto più tardi è stata esposta la quinta bandiera rossa, con Abe, pilota del team Formula Racing, finito contro le barriere della Variante del Tamburello ad alta velocità dopo aver perso il controllo della sua 296 in fase di frenata. In quel momento la pioggia stava scendendo battente su Imola e anche quello ha contribuito all'errore del pilota al volante della vettura numero 170.

Aggiornamento: a causa del meteo, tutte le Superpole sono state annullate. Dunque la griglia di partenza per le Finali Mondiali Ferrari sarà stilata con la classifica che trovate di seguito.

Finali Mondiali Ferrari - Coppa Shell & 488 - Classifica delle qualifiche