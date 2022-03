Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari superiore: pacchetto consistente" La Ferrari torna in pole position in occasione del primo Gran Premio della stagione 2022, e per poco le due F1-75 non monopolizzano la prima fila. Leclerc primo e Sainz terzo ci parlano di una rossa veloce e consistente, capace di mettere a panino la Red Bull RB18 del campione del mondo in carica. E siamo solo all'inizio dell sviluppo